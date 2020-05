CCC stopt als wielersponsor. Dat nieuws bracht Het Nieuwsblad dinsdagmorgen naar buiten en werd later op de dag bevestigd door Cyclingnews en L'Equipe.

De Poolse schoenenfabrikant had het sinds het begin van de coronacrisis financieel erg lastig en vond met haar renners een akkoord om de lonen tot het einde van het seizoen te halveren. Op die manier kan het team tot eind 2020 voort. CCC zou oorspronkelijk tot eind 2021 hoofdsponsor zijn van het gelijknamige wielerteam, maar stopt daar dus een jaartje eerder mee.

Teambaas Jim Ochowicz moet voor 2021 dus op zoek naar een nieuwe titelsponsor.

CCC nam in 2019 een deel van de succesformatie van BMC over. Dat Amerikaanse team stopte ermee na de dood van Andy Rihs, de Zwitserse eigenaar van fietsenmerk BMC. Van Avermaet werd de grote kopman en afgelopen winter kwam met Matteo Trentin nog een tweede grote naam het team versterken.

Fietsenfabrikant Giant zou intussen wel bereid zijn door te gaan als sponsor, maar niet als hoofdsponsor.

Naast Van Avermaet rijden met Serge Pauwels, Gijs Van Hoecke, Guillaume Van Keirsbulck en Nathan Van Hooydonck nog drie landgenoten bij CCC.

