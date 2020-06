Jim Ochowicz, de algemeen manager van WorldTour-team CCC, heeft maandag in een perbericht bevestigd dat de Poolse schoenenfabrikant CCC volgend seizoen geen titelsponsor meer zal zijn van zijn wielerploeg.

Het nieuws werd vorige maand al door diverse bronnen verteld, maar de officiële bevestiging bleef voorlopig uit. CCC werd erg zwaar getroffen door de wereldwijde coronacrisis. De renners van het team leverden in tussentijd fors in op hun salaris.

'We zoeken voor 2021 naar een nieuwe titelsponsor', legde Ochowicz uit. 'We leven momenteel in ongeziene tijden, maar we zijn vol vertrouwen dat er nog bedrijven zijn die willen investeren in wielrennen, in het bijzonder gezien de globaal gegroeide populariteit van het fietsen de voorbije maanden. Met de licentie van Continuum Sports (de holding achter het team, red.) zijn we van een Amerikaans continentaal team in 2007 gegroeid tot één van de sterkste WorldTour-teams in het peloton de voorbije jaren. We willen absoluut ook de komende jaren daarmee doorgaan.'

In 2020 kan het team van Greg Van Avermaet wel nog rekenen op de steun van CCC. 'En we willen nog steeds de doelen halen die we in december geformuleerd hebben', vervolgde Ochowicz. 'We willen nog steeds een Monument winnen en ritzeges in alle drie de Grote Rondes. Elke wedstrijddag wordt een kans voor onze renners. Het is duidelijk dat hun resultaten in de eerste races zeer belangrijk zullen zijn in het verzekeren van het langetermijnproject van het team.'

