Josef Cerny heeft vrijdag de negentiende etappe in de Ronde van Italië op zijn naam geschreven. De 27-jarige Tsjech haalde het na 124,5 kilometer tussen de nieuwe startplaats in Abbiategrasso en de aankomst in Asti solo voor Victor Campenaerts en de Italiaan Jacopo Mosca.

Oorspronkelijk was voor de renners vrijdag een monsterrit van 260 kilometer voorzien vanaf startplaats Morbegno. De renners protesteerden echter. Donderdag werd nog de koninginnenrit in deze Giro afgewerkt en het weer was opnieuw erg regenachtig in Italië. Na acht kilometer fietsen stopten de renners en werd de wedstrijd geneutraliseerd. Ze werden met bussen overgebracht naar de nieuwe startplaats in Abbiategrasso. Daar werd een nieuw startschot gegeven voor een verkorte rit van 124,4 kilometer.

Al snel reed een kopgroep van veertien weg, die zou strijden voor de ritoverwinning. Campenaerts was voorin de meest bedrijvige en viel drie maal aan. De werelduurrecordhouder raakte echter niet weg. Cerny had meer geluk en reed op 22 kilometer van de aankomst weg bij zijn medevluchters. De Tsjech werd niet meer bijgebeend en boekt met voorsprong de mooiste zege uit zijn carrière. Het is voor het afscheidnemende CCC pas de eerste WorldTour-overwinning van het seizoen.

Zaterdag wacht de renners de laatste bergetappe in deze Giro. De start ligt in Alba, de aankomst boven op Sestriere. De beklimmingen van de Agnello en de Izoard werden onderweg geschrapt wegens coronamaatregelen in de Franse regio Hautes-Alpes, waar het peloton zou passeren. Nu moet er drie keer naar Sestriere geklommen worden waar na 190 kilometer de finish ligt.

