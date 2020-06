Volgens Cyclingnews blijft de viervoudige Tourwinnaar bij Ineos tot eind dit jaar.

De speculaties waren al wekenlang bezig: zou Chris Froome nog vóór de start van de Ronde van Frankrijk op 29 augustus overstappen naar een ander team (met Israel Start-up Nation in poleposition?

Nee, zo schrijft het doorgaans betrouwbare Cyclingnews. Volgens de wielersite zal de pas 35 jaar geworden Brit zijn contract bij Team Ineos gewoon uitdoen tot het einde van dit jaar.

Vijfde Tourzege

Over Froomes positie in het team was wat onzekerheid ontstaan met het oog op de Ronde van Frankrijk 2020. Egan Bernal, de winnaar van vorig jaar, en Geraint Thomas, de gele trui van 2018, eisen allebei het leiderschap op.

Maar ook Chris Froome, de beste in 2013, 2015, 2016 en 2017, zou uiteraard graag nog eens zijn kans gaan. De Brit heeft er een lange revalidatie op zitten na een doodsmak in het Critérium du Dauphiné vorig jaar.

Hij verklaarde intussen dat hij volledig fit is en klaar om voor een vijfde Tourzege te gaan. Daarmee zou hij op gelijke hoogte komen van Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Bernard Hinault en Miguel Indurain.

Drie kopmannen

Maar de contractbesprekingen met Team Ineos sleepten aan en dat zette de deur open voor andere ploegen. Er was sprake van een overstap naar Israel Start-Up Nation, maar dan zou Ineosmanager Dave Brailsford zijn zegen hebben moeten geven en zou daar een financiële compensatie tegenover hebben moeten staan.

Bij Israel Start-Up Nation zou Froome zeker de nummer één zijn in de Tour, maar de vraag is of de ploeg op dit ogenblik voldoende sterk is om hem bij te staan in een grote ronde.

Team Ineos maakt zich intussen wel sterk dat het met drie kopmannen aan de start van La Grande Boucle zal staan.

Hoe de toekomst van Froome er op de lange termijn uitziet, blijft echter een vraagteken. Ineos zou alleszins niet van plan zijn om zijn viervoudige Tourwinnaar een nieuw contract aan te bieden.

De speculaties waren al wekenlang bezig: zou Chris Froome nog vóór de start van de Ronde van Frankrijk op 29 augustus overstappen naar een ander team (met Israel Start-up Nation in poleposition?Nee, zo schrijft het doorgaans betrouwbare Cyclingnews. Volgens de wielersite zal de pas 35 jaar geworden Brit zijn contract bij Team Ineos gewoon uitdoen tot het einde van dit jaar.Over Froomes positie in het team was wat onzekerheid ontstaan met het oog op de Ronde van Frankrijk 2020. Egan Bernal, de winnaar van vorig jaar, en Geraint Thomas, de gele trui van 2018, eisen allebei het leiderschap op. Maar ook Chris Froome, de beste in 2013, 2015, 2016 en 2017, zou uiteraard graag nog eens zijn kans gaan. De Brit heeft er een lange revalidatie op zitten na een doodsmak in het Critérium du Dauphiné vorig jaar.Hij verklaarde intussen dat hij volledig fit is en klaar om voor een vijfde Tourzege te gaan. Daarmee zou hij op gelijke hoogte komen van Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Bernard Hinault en Miguel Indurain. Maar de contractbesprekingen met Team Ineos sleepten aan en dat zette de deur open voor andere ploegen. Er was sprake van een overstap naar Israel Start-Up Nation, maar dan zou Ineosmanager Dave Brailsford zijn zegen hebben moeten geven en zou daar een financiële compensatie tegenover hebben moeten staan. Bij Israel Start-Up Nation zou Froome zeker de nummer één zijn in de Tour, maar de vraag is of de ploeg op dit ogenblik voldoende sterk is om hem bij te staan in een grote ronde. Team Ineos maakt zich intussen wel sterk dat het met drie kopmannen aan de start van La Grande Boucle zal staan. Hoe de toekomst van Froome er op de lange termijn uitziet, blijft echter een vraagteken. Ineos zou alleszins niet van plan zijn om zijn viervoudige Tourwinnaar een nieuw contract aan te bieden.