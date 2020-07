Wielrenner Chris Froome (35) verlaat op het einde van het seizoen Team Ineos. De Brit won voor het Britse WorldTour-team vier maal de Ronde van Frankrijk, één keer de Ronde van Italië en twee keer de Ronde van Spanje. Hij zal zijn carrière afsluiten bij Israel Start-Up Nation.

Nauwelijks een uurtje na de aankondiging van Team Ineo dat Chris Froome het Britse team op het einde van het seizoen zal verlaten, kwam de bevestiging van Israel Start-Up Nation.

De 35-jarige Froome zal op 1 augustus bij het Israëlische team van onze landgenoten Ben Hermans, Jenthe Biermans en Tom Van Asbroeck een meerjarige overeenkomst ondertekenen. Hij maakt op 1 januari 2021 de overstap en zal zijn carrière afsluiten bij Israel Start-Up Nation.

Doel

'Dit is een historisch moment voor het team, voor de Israëlische sport en voor Israël zelf', was teameigenaar Sylvan Adams uiterst tevreden met de nakende transfer. 'Het maakt onze fans en mij in het bijzonder erg trots.

'Chris is één van de beste renners van zijn generatie en zal volgend seizoen onze Tourselectie leiden. We hopen samen met hem geschiedenis te kunnen schrijven. Chris mikt nog op eindzeges in grote rondes en kan zo één van de grootste renners aller tijden worden.'

'Ons grote doel als team is de Ronde van Frankrijk winnen', ging Adams verder. 'We willen een sterk team rond Chris bouwen. Met hem als kopman schuiven we onze limieten op. We komen aan de top van de wielerpiramide te staan. Chris zal een perfect rolmodel worden voor ons team.'

Ook Froome zelf was erg gelukkig met zijn overgang. 'Ik kijk er naar uit de familie van Israel Start-Up Nation te vervoegen en uitgedaagd te worden door hun talentvolle rijders en hun constante drang naar succes. Ik voel dat we samen grote dingen gaan realiseren.'

Kopmannen

Eerder had manager Dave Brailsford van Team Ineos duiding gegeven bij het vertrek van zijn kopman. Froome reed sinds 2010 voor de ploeg van Brailsford, dat destijds nog Team Sky heette.

'Chris was er bij sinds de start van het team,' aldus Brailsford. 'Hij is een groot kampioen en we hebben samen doorheen de jaren prachtige momenten beleefd.

'Toch geloof ik dat dit de juiste beslissing is voor zowel Chris als het team. Gezien zijn verdiensten in het verleden wil Chris natuurlijk alleen kopman zijn, en dat kan ik hem op dit moment in ons team niet garanderen. Een vertrek bij Ineos zal hem die zekerheid wel geven. Het zal ook andere renners in ons team kansen geven die ze verdiend hebben.'

Egan Bernal, de Tourwinnaar van vorig jaar, en Geraint Thomas, de gele trui van 2018, eisen allebei het leiderschap op bij Team Ineos.

'We bereiden ons nu voor op de herstart van het seizoen in augustus,' zei Brailsford nog. 'Net als alle teams kijken ook wij daar reikhalzend naar uit.'

Vijfde Tour

Ook Froome kwam nog kort terug op zijn periode bij Ineos. 'Het is een fantastisch decennium geweest met het team. We hebben samen zoveel bereikt en ik zal altijd de mooie herinneringen koesteren.

'Ik kijk uit naar de nieuwe uitdagingen die op mijn pad zullen komen in het volgende hoofdstuk van mijn carrière. In de tussentijd wil ik dit jaar nog een vijfde Tour winnen met Team Ineos.'

Daarmee zou Froome op gelijke hoogte komen van Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Bernard Hinault en Miguel Indurain.

Chris Froome © Belga Image

