Cijfers bewijzen: Valverde beste renner van zijn generatie

Zelden waren de meningen over een nieuwe wereldkampioen zo verdeeld als vorige zondag, toen Alejandro Valverde bij zijn 12e poging en na 6 podiumplaatsen de wereldtitel behaalde. Als enige overgeblevene van een vervuilde generatie, als ooit geschorste renner die nooit heeft bekend, als 38-jarige geen geloofwaardige renner, vinden sommigen. En dus een slechte zaak voor het wielrennen, zijn wereldtitel. Over Valverdes hevige vreugde na de finish tweette een Engelse journalist schamper: 'Hij is niet emotioneel, hij weet dat hij een grote schuld aan de duivel moet afbetalen.'

