De Colombiaan Sergio Higuita heeft de 18e etappe van de Vuelta gewonnen. Roglic kende nauwelijks moeilijkheden en blijft leider.

Vier bergen van eerste categorie moesten de renners vandaag overbruggen in de 18e etappe van de Vuelta. Het was een kolfje naar de hand van de Colombiaan Sergio Higuita (22) die zijn eerste professionele zege boekte. Hij bleef na een lange solo de groep met favorieten, met onder meer Primoz Roglic en Alejandro Valverde, voor aan de finish. De Sloveen Roglic blijft ook na deze bergrit comfortabel in het rood met een voorsprong van 2'50 op Valverde en 3'31 op nummer drie Nairo Quintana.