Julian Alaphilippe rijdt nog zeker tot 2024 bij Deceuninck - Quick-Step. CEO Patrick Lefevere is in de wolken met de contractverlenging van zijn Franse goudhaantje. 'Het is fantastisch nieuws dat Julian ermee heeft ingestemd nog drie jaar bij ons te blijven', reageert Lefevere.

'Julian kwam bij het team op 21-jarige leeftijd als fris gezicht', herinnert Lefevere zich. 'Hoewel we wisten dat hij talent had, maakt het ons erg trots om hem te zien uitgroeien tot de status die hij vandaag heeft. Hij heeft in die tijd zoveel bereikt dat het moeilijk is om alles op te sommen, maar misschien wel het meest iconisch zijn de prachtige truien die hij heeft gedragen. Hij trok echt de aandacht van het publiek toen hij in de bergtrui won tijdens de Tour de France van 2018, en daarna zo lang het geel droeg in 2019 en dit kunstje overdeed in 2020. Het was een beetje een sprookje. En afgelopen september volgde zijn onvergetelijke solo-overwinning in Imola om de regenboogtrui te pakken, wat erg emotioneel was voor ons allemaal.''

'We hebben hem zien groeien als renner maar ook als persoon', vervolgt Lefevere. 'Mensen voelen zich aangetrokken tot hem omdat hij de persoonlijkheid heeft van een leider, maar ook een fantastische teamgenoot is, die hard werkt voor het hele team. Hij is een echt 'Wolfpack-lid' en belichaamt de geest van alles wat we proberen te creëren en te bereiken. Ik ben erg blij dat hij bij ons zal blijven voor hopelijk nog drie mooie jaren.'

