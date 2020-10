Er komt dit jaar geen 118e editie van Parijs-Roubaix. De Helleklassieker stond op 25 oktober geprogrammeerd, maar wordt vanwege de coronacrisis geannuleerd. Dat maakte de Franse organisatie vrijdag bekend.

Ook de wedstrijd voor vrouwen, die voor het eerst zou worden gehouden, gaat niet door. De organisatie verwijst voor de afgelasting naar de beslissing van de overheid van donderdag om een maximaal waarschuwingsniveau te laten gelden voor de noord-Franse metropool Rijsel.

Parijs-Roubaix zou oorspronkelijk op 12 april worden gereden maar werd eerder dit jaar verplaatst naar oktober vanwege de coronapandemie. Omdat het virus in de regio steeds meer aan kracht wint, is nu besloten de kasseiklassieker definitief af te gelasten. De organisatie geeft nu afspraak op 11 april 2021. Pas dan zal er dus een opvolger worden gekroond voor Philippe Gilbert, die in 2019 won op de beroemde wielerbaan van Roubaix.

Parijs-Roubaix werd voor het eerst georganiseerd in 1896. Tom Boonen en Roger De Vlaeminck zijn met vier zeges recordhouder. Na de Amstel Gold is het al de tweede klassieker op korte tijd die wordt geschrapt.

