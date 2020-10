De Ronde van Italië start vandaag zonder enkele smaakmakers. De Nederlander Steven Kruijswijk verlaat de koers na een positieve test tijdens de rustdag. Bij Mitchelton-Scott gaat het nog verder, want daar trekt het hele team zich terug, nadat ook kopman Simon Yates al eerder positief testte.

Kruijswijk stond elfde in de rangschikking, op 1:24 van roze trui Joao Almeida (Deceuninck-Quick.Step). Vorig jaar werd hij derde in de Tour. Bij Mitchelton-Scott was de Australiër Lucas Hamilton de best geplaatste renner. Hij was het nummer vijftien, op 2:23 van de Portugese leider in het klassement.

Naast Kruijswijk testte nog een tweede renner, een lid van Team Sunweb, positief, zo meldt de Giro-organisatie. Ook zes stafleden, onder wie vier van Mitchelton-Scott, een van AG2R en een van INEOS Grenadiers, testten positief. Steven Kruijswijk reageert aangeslagen op zijn gedwongen exit. "Ik voel me gewoon fit. Ik kan het dan ook niet bevatten dat ik het heb opgelopen. Het is een heel grote teleurstelling om dit nieuws te krijgen. Binnen de ploeg nemen we veel maatregelen en het is jammer dat ik op deze manier de Giro moet verlaten", zegt hij.

Voor Mitchelton-Scott geeft algemeen manager Brent Copeland meer uitleg. "Jammer genoeg ontvingen wij maandagavond het nieuws dat enkele stafleden bij de derde testronde in drie dagen positief testten op covid-19. Het is onze verantwoordelijkheid tegenover onze renners, staf, het peloton en de wedstrijdorganisatie om ons terug te trekken uit de Giro d'Italia."

Volgens Copeland vertonen de betrokkenen geen of milde symptomen maar staat de gezondheid van renners en stafleden voorop. Iedereen zal nu in quarantaine worden gezet.

🇮🇹 #Giro @s_kruijswijk will not appear at the start of the tenth stage of the Giro d'Italia. Kruijswijk tested positive on Covid-19 on the rest day. As a result, he has to leave the race.

#Giro UPDATE:



With the health of riders & staff our priority, we have withdrawn from the @giroditalia after results of the rest day COVID-19 testing, our 3rd round of testing in 3 days, revealed positive results for some of our staff.



Full details 👇https://t.co/PWd7q5kcdL — Mitchelton-SCOTT (@MitcheltonSCOTT) October 13, 2020

