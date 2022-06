Het coronavirus houdt stevig huis in het wielerpeloton in de Ronde van Zwitserland. Donderdagochtend maakte Jumbo-Visma bekend dat de hele ploeg naar huis trekt na een besmetting. Team DSM telde al drie positief geteste renners en ook Adam Yates moest de koers verlaten.

Jumbo-Visma legt uit dat 'ondanks alle voorzorgsmaatregelen corona opnieuw in de ploeg is geslopen'. 'In het belang van de gezondheid van de renners en staf en ter bescherming van het peloton en de wedstrijd achten het medische en het sportieve management van de Nederlandse formatie terugtrekken uit de Zwitserse rittenkoers het verstandigste besluit. Het besluit is genomen in overleg met de directie van de Tour de Suisse', stelt het team.

Wie de coronabesmetting heeft opgelopen, laat Jumbo-Visma in het midden. 'Vooralsnog heeft de situatie geen gevolgen voor de Tour de France-shortlist, al moeten daarbij de ontwikkelingen van de komende dagen uiteraard worden afgewacht', meldt de ploeg.

Jumbo-Visma was in Zwitserland actief met de Australiër Rohan Dennis, de Amerikaan Sepp Kuss en de Nederlanders Robert Gesink, Pascal Eenkhoorn, Sam Oomen, Timo Roosen en Mike Teunissen.

Het team onderstreept verder dat 'het adequate handelen van Team Jumbo-Visma voortkomt uit het dagelijkse testen van zowel renners als staf, zodat een eventueel coronageval zo snel mogelijk geïsoleerd kan worden. Ook het gebruik van mondkapjes, luchtreinigingszuilen en eenpersoonskamers zijn bij het team nog steeds gemeengoed.'

Na de voltallige ploeg van Jumbo-Visma trekt ook Adam Yates zich terug uit de Ronde van Zwitserland na een positieve coronatest. Dat bevestigt zijn team INEOS-Grenadiers donderdag voor aanvang van de vijfde etappe.

Yates vertoonde lichte symptomen en bleek bij een controle positief. Zoals het UCI-protocol het dan voorschrijft, stapte de Engelse renner uit de wedstrijd. De 29-jarige Yates, ex-winnaar van de Clasica San Sebastian (2015) en de Ronde van Catalonië (2021), stond in het klassement tiende op tien seconden van zijn landgenoot en leider Stephen Williams (Bahrain-Victorious).

En bij Team DSM moeten ook de Denen Soren Kragh Andersen en Casper Pedersen en de Nederlander Cees Bol de handdoek gooien na een positieve test, zo bevestigt de ploeg.

Kragh Andersen werd woensdag nog derde in de daguitslag, achter winnaar Daryl Impey (Israel-Premier Tech) en Michael Matthews (Team BikeExchange).

