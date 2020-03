Als de dreiging van het coronavirus niet groter wordt, worden de Italiaanse voorjaarskoersen niet afgelast. Dat laat de organisator weten aan de deelnemende ploegen.

De Italiaanse voorjaarskoersen Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo worden niet afgelast als de situatie blijft zoals het nu is. Dat heeft organisator RCS Sport aan de deelnemende wielerteams laten weten.

Een tijd lang stonden de drie koersen op de helling door het coronavirus. Dat hield flink huis in Italië en vooral het noorden van het land. Na China en Zuid-Korea is Italië het land met de meeste coronagevallen. Dat deed in wielermiddens de vraag rijzen of het nog wel een goed was om de volgende weken drie WorldTour-koersen in Italië te rijden: de Strade Bianche op 7 maart, de Tirreno van 11 tot 17 maart en Milaan-Sanremo op 21 maart.

Met zijn mededeling aan de wielerploegen heeft RCS nu alle twijfels weggenomen. Enkel als de situatie plots zou veranderen, bijvoorbeeld als het aantal slachtoffers plots explodeert, kan RCS zijn beslissing herzien.

Vorige week nog werd de UAE Tour in de Verenigde Arabische Emiraten nog stopgezet nadat bleek dat twee Italiaanse personeelsleden van een wielerploeg besmet waren.

