Vanaf 1 januari 2022 verbiedt het Wereldantidopingagentschap WADA injecties met corticosteroïden tijdens competities.

Elk jaar stuurt het WADA zijn 'List of Prohibited Substances and Methods' bij. Belangrijkste wijziging voor 2022: een verbod op injecties met gluco-corticosteroïden (kortweg cortisone) tijdens competities, inclusief een 'intra-articulaire' infiltratie in het gewricht, wat tot nu toe werd toegelaten.

Vooral in het wielrennen leidde dat vaak tot misbruik, aangezien renners cortisone namen wegens het prestatiebevorderend effect en niet wegens medische urgentie. Tot lost het injectieverbod dat probleem niet op, want de grijze zone blijft bestaan. Onder meer via het systeem van de TUE's, medische attesten voor therapeutische noodzaak. Door strengere controles werden er daarvan in 2020 nog slechts tien uitgedeeld (t.o.v. 239 in 2009, 55 in 2011), maar helemaal dicht is de deur niet.

Bovendien blijft het gebruik via spray of een zalf toegestaan en blijft het moeilijk te bepalen hoe de cortisone in het lichaam is beland. Er wordt gewerkt met een (arbitraire) drempelwaarde van 30 ng/ml. Alles daarboven kan op systematisch misbruik duiden met micro-injecties, maar wordt dan verklaard door het gebruik van een neusspray of zalf. Een praktijk die nog altijd gangbaar is en in 2022 niet zal veranderen.

Een ander probleem is dat een atleet positief kan testen op corticosteroïden als de infiltratie, op legale wijze, twee dagen ervoor is toegediend. In dat geval moet de arts die de injectie toedient retrospectief een uitzondering aan het WADA vragen en het tijdstip en de aard van het product heel goed documenteren.

