De Deen Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) heeft zondag de achtste en laatste rit in het Critérium du Dauphiné op zijn naam geschreven. Zijn Sloveense ploegmaat Primoz Roglic eindigde als tweede en steekt de eindzege op zak.

Jumbo-Visma liet zich in de slotrit niet op een fout betrappen en domineerde de etappe met verve. Vingegaard en Roglic reden na 138,8 kilometer van startplaats Saint-Alban-Leysse tot de finish bovenop het Plateau de Salaison zij aan zij over de meet, waarbij de 25-jarige Deen de symbolische overwinning greep. De Australiër Ben O'Connor maakte een vijftiental tellen later het podium vol.

Roglic nam zaterdag de leiderstrui over van ploegmaat Wout van Aert en stond die dus niet meer af. De 32-jarige Sloveen volgt op de erelijst de Australiër Richie Porte op.

