De Fransman Valentin Ferron heeft vrijdag vanuit een vroege vlucht de zesde etappe gewonnen van het Critérium du Dauphiné, een Franse achtdaagse rittenkoers voor de WorldTour. Kempenaar Wout van Aert (Jumbo-Visma) finishte in de pelotonsprint als twaalfde en behoudt zijn gele leiderstrui.

De langste rit van dit Critérium du Dauphiné maakte over 196 kilometer de overgang van startplaats Rives naar Gap, aan de voet van de Alpen. Een dag waarin zowel de sprinters als de vluchters kansen zagen, door drie stevige beklimmingen onderweg maar een vrij vlak laatste kwart. Juan Ayuso, achtste in het klassement, begon niet meer aan die opdracht: de piepjonge Spanjaard is ziek. Onderweg verdween ook Michael Kwiatkowski door kniepijn uit koers.

Dat de etappe begon met een razende vaart, was geen verrassing. Onder meer Jasper Stuyven liet zich zien, maar in de juiste vlucht van zeven zaten er uiteindelijk geen Belgen. De kopgroep sprak vooral Frans: met Warren Barguil (Arkéa Samsic), Pierre Rolland (B&B Hotels-KTM), Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën), Bruno Armirail (Groupama-FDJ), Victor Lafay (Cofidis) en Valentin Ferron (TotalEnergies) bestond de kopgroep grotendeels uit Franse renners van Franse ploegen.

De Italiaan Andrea Bagioli (Quick Step-Alpha Vinyl) was de enige niet-Fransman voorin. Bagioli was de best geplaatste vluchter in het klassement, met een achterstand van 3:20, en daardoor moesten de ploegmaats van gele trui Wout van Aert stevig aan de bak in het peloton. Ondanks de hulp van enkele andere ploegen bleef de kopgroep toch uit de greep van het peloton. Met op de aankomststreep in Gap een achterstand van 32 seconden op de leiders werd de gele trui van Van Aert wel ruimschoots gered. In het klassement heeft hij nog steeds een voorsprong van respectievelijk 1:03 en 1:06 op zijn eerste achtervolgers, de Italiaan Mattia Cattaneo en Van Aerts Sloveense ploegmaat Primoz Roglic. Voorin veroverde Rolland extra punten voor zijn bolletjestrui en moest Armirail na verloop van tijd uit de wielen.

De strijd voor de ritzege brandde los op de laatste helling, met een aanvalspoging van Bouchard, maar de zes vluchters begonnen uiteindelijk toch samen aan de slotkilometer. Daarin verraste de 24-jarige Ferron de rest met een late aanval. De andere vluchters keken vooral naar Bagioli, en de weinig bekende Ferron pakte zo met drie seconden voorsprong zijn tweede profzege, na een etappe in de Ronde van Rwanda van 2021. Rolland finishte als tweede, Barguil als derde.

Het Critérium du Dauphiné, één van de belangrijkste voorbereidingskoersen op de Ronde van Frankrijk, eindigt dit weekend met een zwaar tweeluik in de Alpen. In de rit van zaterdag zitten in de amper 134 kilometer tussen Saint-Chaffrey en Vaujany twee beklimmingen buiten categorie met veel naam: de Col du Galibier en de Col de la Croix-de-Fer. De aankomst ligt bovenop een helling van om en bij de zes kilometer.

