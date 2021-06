Mark Cavendish (Deceuninck - Quick-Step) heeft dinsdag de vierde etappe in de 108e Tour de France gewonnen. Na 150,4 kilometer van Redon naar Fourgères was de 36-jarige Brit de snelste in een massasprint. Die kwam er nadat vroege vluchter Brent Van Moer met de meet in zicht gegrepen werd. De Fransman Nacer Bouhanni werd tweede, Jasper Philipsen derde.

Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) behield de gele leiderstrui. De 26-jarige Nederlander heeft 8 seconden voor op de Fransman Julian Alaphilippe en 31 op de Ecuadoraan Richard Carapaz. Wout van Aert is eveneens op 31 seconden vierde. Cavendish heeft nu ook de leiding in het puntenklassement.

Het is al de 31e ritzege in de Tour voor Cavendish, de vorige boekte hij vijf jaar geleden. Dit seizoen zit de 'Manx Express' aan zes zeges. In zijn carrière kwam hij al 152 keer als eerste over de streep.

Woensdag zijn de tijdrijders aan de beurt. Tussen Changé-Laval en Espace Mayenne wordt er 27,2 kilometer tegen de klok afgewerkt.

