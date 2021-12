Damien Gaudin beëindigt zijn wielerloopbaan. Dat maakte de 35-jarige Fransman woensdag via zijn sociale media bekend.

Gaudin startte zijn carrière in 2008 bij Bouygues Telecom en bleef dat team, dat in 2011 Europcar werd, trouw tot 2013. Na drie seizoenen AG2R en één bij het continentale Armée de Terre, keerde hij in 2018 terug naar zijn eerste team, dat inmiddels Direct Energie (nu TotalEnergies) geworden was. Hij boekte zes profzeges: Cholet-Pays de Loire (1.1) in 2013, Tro-Bro Léon (1.1) in 2017 en de prologen van Parijs-Nice (WT) 2013, de Ronde van Portugal (2.1) 2017 en de Rondes van Luxemburg (2.BC) 2017 en 2018. Dit jaar werd hij nog tweede in Nokere Koerse (na Ludovic Robeet), in 2013 werd hij na Fabian Cancellara, Sep Vanmarcke, Niki Terpstra en Greg Van Avermaet vijfde in Parijs-Roubaix, een wedstrijd die hij in 2007 won bij de beloften. Op de piste verzamelde Gaudin elf nationale titels (in de puntenkoers, achtervolging, ploegkoers en ploegenachtervolging) en met het Franse achtervolgingsteam werd hij in 2008 vijfde op de Olympische Spelen in Peking.