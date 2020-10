De Ier Dan Martin heeft donderdag de derde etappe in de Ronde van Spanje op zijn naam geschreven. Hij was de beste na een rit over 166,1 kilometer tussen Lodosa en La Laguna Negra, met aankomst bergop. Primoz Roglic blijft leider.

Op de slotklim van eerste categorie sprintte een elitegroepje om de dagzege. Martin zette van ver aan en hield stand voor Roglic en de Ecuadoraan Richard Carapaz (INEOS Grenadiers).

Onderweg had Tosh Van der Sande (Lotto Soudal) zich getoond door mee te glippen in een vluchtersgroep, maar die werd op zo'n 60 km van de streep gegrepen. Daarna kozen vier (aanvankelijk vijf) renners het hazenpad maar ook die poging (zonder Belgen) hield geen stand. Op de slotklim was het aan de klassementsrenners om het uit te vechten.

In het klassement blijft Roglic in de rode leiderstrui. Hij heeft vijf seconden voorspront op Martin en dertien op Carapaz.

Morgen/vrijdag trekt het peloton in de vierde etappe over een heuvelachtig parcours met een vlakke finale van Garray naar Ejea de los Caballeros (191,7 km).

