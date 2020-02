Thibau Nys heeft zondag in het Zwitserse Dübendorf de wereldtitel in het veldrijden bij de junioren veroverd. Het is de eerste regenboogtrui voor de zoon van Sven Nys

Op een door de regen modderachtig geworden parcours duldde de zeventienjarige Nys slechts twee ronden tegenstand. Uiteindelijk haalde hij het met een voorsprong van 31 seconden op Lennert Belmans. Emiel Verstrynge werd derde op 38 seconden en zo werd het een volledig Belgisch podium in Dübendorf. Een deugddoend succes, want de openingsdag van het WK hadden de Belgen zonder medailles afgesloten.

Voor tweedejaarsjunior Nys is het de eerste wereldtitel in zijn nog prille carrière. Vorig jaar greep hij met een vierde stek in het Deense Bogense net naast het podium. Eerder werd hij al drie keer Belgisch kampioen, twee keer bij de nieuwelingen en dit jaar ook bij de junioren. De Vlaams-Brabander werd ook Europees kampioen en heeft zo alle truien in zijn bezit.

Klikpedaal

Na zeventien overwinningen waren alle ogen gericht op Thibau Nys om zijn sterke seizoen te verzilveren met de regenboogtrui. Bij de start liep het al wel even mis. De zoon van Sven Nys schoot uit zijn klikpedaal, maar toch slaagde hij erin om nadien bij de eersten in het veld te duiken. Na de eerste ronde maakte hij op een zware omloop deel uit van een kopgroep van vier met ook nog Lennert Belmans, de Zwitser Dario Lillo en de Nederlander Tibor Del Grosso. In de tweede ronde nam Lillo het commando over en deed hij de kopgroep uiteenspatten. Nys volgde de thuisrijder gezwind, terwijl Belmans en Del Grosso moesten passen.

Maar dat tempo voorin lag voor Nys nog niet hoog genoeg. Even later plaatste onze landgenoot nog een extra versnelling en moest Lillo hem laten rijden. De tweedejaarsjunior sloeg meteen een gat van elf seconden en begon aan een lange solo. Lillo moest een tweede adem zoeken en zo kon Lennert Belmans terugkeren tot in zijn zog. In de laatste ronde kwam ook nog Emiel Verstrynge aansluiten bij de twee achtervolgers in de strijd om het zilver.

Ondertussen demonstreerde Nys zijn heerschappij in de Zwitserse modder. De jonge Brabander vergrootte in zijn solotocht zijn voorsprong tot meer dan veertig seconden en hij pakte zo met veel overmacht zijn eerste wereldtitel. Het werd uiteindelijk een groot Belgisch feest bij de junioren. Belmans reed in de slotfase weg van zijn medeachtervolgers en pakte zilver. Na een valpartij van Lillo greep Verstrynge brons en vervolledigde zo het volledig Belgische podium. Nys is de eerste Belg sinds Thijs Aerts in 2014 die het WK bij de junioren kan winnen. Op de erelijst volgt hij de Brit Ben Tulett op.

Op een door de regen modderachtig geworden parcours duldde de zeventienjarige Nys slechts twee ronden tegenstand. Uiteindelijk haalde hij het met een voorsprong van 31 seconden op Lennert Belmans. Emiel Verstrynge werd derde op 38 seconden en zo werd het een volledig Belgisch podium in Dübendorf. Een deugddoend succes, want de openingsdag van het WK hadden de Belgen zonder medailles afgesloten. Voor tweedejaarsjunior Nys is het de eerste wereldtitel in zijn nog prille carrière. Vorig jaar greep hij met een vierde stek in het Deense Bogense net naast het podium. Eerder werd hij al drie keer Belgisch kampioen, twee keer bij de nieuwelingen en dit jaar ook bij de junioren. De Vlaams-Brabander werd ook Europees kampioen en heeft zo alle truien in zijn bezit. Na zeventien overwinningen waren alle ogen gericht op Thibau Nys om zijn sterke seizoen te verzilveren met de regenboogtrui. Bij de start liep het al wel even mis. De zoon van Sven Nys schoot uit zijn klikpedaal, maar toch slaagde hij erin om nadien bij de eersten in het veld te duiken. Na de eerste ronde maakte hij op een zware omloop deel uit van een kopgroep van vier met ook nog Lennert Belmans, de Zwitser Dario Lillo en de Nederlander Tibor Del Grosso. In de tweede ronde nam Lillo het commando over en deed hij de kopgroep uiteenspatten. Nys volgde de thuisrijder gezwind, terwijl Belmans en Del Grosso moesten passen. Maar dat tempo voorin lag voor Nys nog niet hoog genoeg. Even later plaatste onze landgenoot nog een extra versnelling en moest Lillo hem laten rijden. De tweedejaarsjunior sloeg meteen een gat van elf seconden en begon aan een lange solo. Lillo moest een tweede adem zoeken en zo kon Lennert Belmans terugkeren tot in zijn zog. In de laatste ronde kwam ook nog Emiel Verstrynge aansluiten bij de twee achtervolgers in de strijd om het zilver. Ondertussen demonstreerde Nys zijn heerschappij in de Zwitserse modder. De jonge Brabander vergrootte in zijn solotocht zijn voorsprong tot meer dan veertig seconden en hij pakte zo met veel overmacht zijn eerste wereldtitel. Het werd uiteindelijk een groot Belgisch feest bij de junioren. Belmans reed in de slotfase weg van zijn medeachtervolgers en pakte zilver. Na een valpartij van Lillo greep Verstrynge brons en vervolledigde zo het volledig Belgische podium. Nys is de eerste Belg sinds Thijs Aerts in 2014 die het WK bij de junioren kan winnen. Op de erelijst volgt hij de Brit Ben Tulett op.