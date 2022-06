Wout van Aert heeft dinsdag nipt naast een tweede ritzege gegrepen in het 74e Critérium du Dauphiné. In de derde etappe, 169 kilometer van Saint-Paulien naar Chastreix-Sancy, waande de groenetruidrager zich zegezeker, maar hij juichte te vroeg en werd op de streep nog voorbijgegaan door de Fransman David Gaudu (Groupama-FDJ). Diens landgenoot Victor Lafay sprintte naar de derde stek. Dylan Teuns werd achtste.

Dankzij de bonificatieseconden is Van Aert (Jumbo-Visma) wel opnieuw leider. Hij heeft nu zes seconden voor op Gaudu en twaalf op Lafay. In het puntenklassement heeft Van Aert al 27 punten voor op de concurrentie.

Daags nadat de vroege vlucht nipt voorop bleef en Alexis Vuillermoz de dagzege en leiderstrui greep, kreeg het peloton op de derde dag een eerste keer een aankomst bergop voorgeschoteld, nadat de renners 2.700 hoogtemeters hadden bedwongen.

Sebastian Schönberger zag kansen in een vroege vlucht. Hij kreeg Omer Goldstein, Jonas Wilsly en Thomas Champion met zich mee. Het kwartet verzamelde ruim drie minuten bonus op het peloton, waarin TotalEnergies controleerde voor leider Vuillermoz. Op 64 kilometer maakten ook Pierre Rolland, Alexis Gougeard en Miguel Heidemann de oversteek. In de laatste vijftig kilometer vielen Schonberger en Heidemann nog af. Het peloton naderde snel, mede door het achtervolgingswerk van Jumbo-Visma, dat zich niet zoals maandag wilde laten ringeloren.

Op de slotklim naar Chastreix-Sancy, 6,2 kilometer aan gemiddeld 5,6 procent, werd Wilsly als laatste vluchter gegrepen, waarna het peloton met favorieten zich klaarmaakte voor de finale. Die barstte los op 3,5 kilometer, met een aanval van Tsgabu Grmay. Hij werd gecounterd door Rémi Cavagna en die kreeg Tao Geoghegan Hart, Jonas Vingegaard en Jan Hirt achter zich aan. Echt wegrijden lukte niet. Vingegaard controleerde voor zijn kopman en legde een hoog tempo op. Intussen moest geletruidrager Vuillermoz lossen uit het peloton.

Op 1,4 kilometer versnelde Ben O'Connor, maar Roglic dichtte het gaatje. Van Aert zakte er een beetje door, maar op het vlakkere stuk van de klim bracht Vingegaard hem terug naar voren. De Belgische kampioen ging de sprint vroeg aan. Hij leek het te gaan halen en stak zijn handen in de lucht, maar zag op de finish David Gaudu nog langszij komen. Gaudo kon zo zijn tweede zege van he seizoen vieren. In februari won hij een rit in de Ronde van de Algarve (2.Pro).

Woensdag staat er een tijdrit op het programma. Tussen Montbrison en La Bâtie d'Urfé wordt op een vlak parcours 31,9 kilometer tegen de klok afgemaald.

