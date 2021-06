Dauphiné: Geraint Thomas verrast sprinters in vijfde etappe

Geraint Thomas heeft donderdag de vijfde etappe in het 73e Critérium du Dauphiné gewonnen. Een dag nadat hij met een tiende plaats teleurstelde in de tijdrit, verraste de 35-jarige Welshman de sprinters in de slotkilometer van een 174,2 kilometer lange rit van Saint-Chamond naar Saint-Vallier.

© Belga Image