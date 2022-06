Wout van Aert (Jumbo-Visma) heeft donderdag de vijfde etappe in het 74e Critérium du Dauphiné (WorldTour) gewonnen. De geletruidrager was na 162,3 kilometer van Thizy-les-Bourgs naar Chaintré in een massasprint sneller dan Jordi Meeus en de Brit Ethan Hayter.

Jasper Stuyven sprintte naar de zesde stek. Jan Bakelants, lid van de vroege vlucht die pas in de laatste honderd meter werd gegrepen, finishte nog als negende.

In de stand heeft Belgisch kampioen Van Aert nu 1:03 seconden voor op de Italiaan Mattia Cattaneo en 1:06 op zijn Sloveense ploeggenoot Primoz Roglic. In het puntenklassement gaat Van Aert na twee ritzeges, twee tweede plaatsen en een zesde stek ook stevig aan de leiding.

Na de Omloop Het Nieuwsblad, de tijdrit in Parijs-Nice, de E3 Classic en de openingsetappe in de Dauphiné boekte Van Aert zijn vijfde zege van het seizoen, de vijfde ook in de WorldTour.

Zaterdag en zondag wordt in twee bergetappes beslist over de eindwinst. Vrijdag is er een overgangsetappe, 196,4 kilometer van Rives naar Gap. Met onderweg de Côte de Sainte-Eulalie-en-Royans (2 km, 4,4 %), de Côte de Grands Goulets (5,8 km, 4,7%), de Col du Rousset (6,6 km, 5 %) en de Col de Cabre (9,1 km, 4,6%) is de rir aanvallers op het lijf geschreven.

