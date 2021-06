Alexey Loetsenko heeft woensdag de vierde etappe in het 73e Critérium du Dauphiné gewonnen. Voor een tijdrit van 16,4 kilometer tussen Firminy en Roche-La-Molière had de 28-jarige Kazach acht seconden minder nodig dan zijn Spaanse teamgenoot Ion Izagirre. De Deen Kasper Asgreen werd op negen seconden derde.

Ilan Van Wilder werd op dertien seconden vijfde en verstevigde zo zijn leidersplaats in het jongerenklassement.

Lukas Pöstlberger redde nipt zijn gele leiderstrui. De 29-jarige Oostenrijker heeft nog één seconde voor op Loetsenko. Asgreen is op negen seconden derde. Van Wilder is als zesde op veertien seconden ook in de stand beste Belg.

Loetsenko boekte zijn 28e profzege, de vierde in een tijdrit en de eerste dit seizoen.

Donderdag leggen de renners 175,4 kilometer af tussen Saint-Chamond en Saint-Vallier. Onderweg zijn er vijf klimmetjes: één van vierde, drie van derde en één van tweede categorie. Die laatste is met 1,3 kilometer aan 12 procent wel bijzonder steil. De top ligt op elf kilometer van de aankomst.

