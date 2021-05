Lukas Pöstlberger heeft maandag de tweede rit in het Critérium du Dauphiné aan zijn palmares toegevoegd. Sonny Colbrelli en Alejandro Valverde vervolledigden het podium. Pöstlberger is ook de nieuwe leider in het algemeen klassement.

Al snel trokken er vijf vluchters ten aanval, waaronder de Brit Mathew Holmes, ploegmaat van Brent Van Moer, winnaar van de openingsrit op zondag. Op een helling op 61 kilometer van de meet moest de Australiër Robert Power als eerste lossen uit de vijfkoppige leidersgroep.

In de afdaling met nog zo'n 30 kilometer te gaan, halveerde de kopgroep met Pöstlberger en Shane Archbold die zich de betere dalers van het kwartet toonden. Archbold moest in die afdaling alle zeilen bijzetten om Pöstlberger te volgen en bekocht dat op 17 kilometer van het einde. Laatstgenoemde trok alleen richting finish en had finaal nog net voldoende voorsprong om de ritoverwinning te pakken.

Op dinsdag trekt het peloton van Langeac naar Saint-Haon-le-Vieux, in een etappe die zich uitstrekt over 172,2 kilometer.

