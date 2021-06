De Italiaan Sonny Colbrelli heeft dinsdag de derde rit in het Critérium du Dauphiné op zijn naam geschreven. De Oostenrijker Lukas Pöstlberger blijft nipt leider in het algemene klassement.

De renners kregen 172,2 kilometer tussen Langeac en Saint-Haon-Le-Vieux voor de kiezen. Loïc Vliegen reed lang in de aanval, maar zoals verwacht draaide de etappe uit op een massaspurt. Colbrelli, die de twee voorbije ritten al net naast de winst greep, maakte in het slot het verschil en veroverde nu wel de zege. De Spanjaard Alex Aranburu eindigde als tweede voor de Amerikaan Brandon McNulty. Jasper Stuyven strandde als vierde. In het algemene klassement nadert Colbrelli tot op twee seconden van Pöstlberger.

Woensdag volgt als vierde etappe een individuele tijdrit van 16,4 kilometer van Firminy naar Roche-La-Molière. Het Critérium du Dauphiné eindigt zondag na acht ritten.

