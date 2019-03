De Belgische specialist van Milaan-Sanremo: hoe Jürgen Roelandts de Primavera aanpakt

Start/aanloop

'291 kilometer, plus een neutrale startzone van 7,5 kilometer, dat betekent vroeg starten: om 9.45 uur, drie kwartier eerder dan in de Ronde van Vlaanderen. En dus ook vroeger opstaan en ontbijten, rond 7 uur. Om daarna nog een halfuurtje op de bus, van het hotel - meestal buiten het drukke centrum van Milaan - naar de start te rijden. Wetende dat er een heel lange dag volgt. Jammer genoeg word je voor de start - vroeger in de schaduw van de Dom van Milaan, de laatste jaren nabij het Sforzescokasteel - niet echt begeesterd door een speciale sfeer. Er staat wel wat volk, maar hooguit duizend man. Bij de start van de Omloop Het Nieuwsblad in Gent, of van de Ronde in Antwerpen, is dat een veelvoud. Ook van de ploegenpresentatie wordt minder show gemaakt, op een veel kleiner podium.

...