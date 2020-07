Elke week belichten we een opvallend cijfer uit de sportactualiteit. Deze keer: 4. Of het luttele aantal dagen waarop tot half november géén profkoers georganiseerd wordt.

Wielerliefhebbers aller landen, haal vandaag nog even diep adem, want de komende 106 dagen wordt u, overspoeld door een koerstsunami - als de tweede coronagolf tenminste niet te veel opflakkert.

Nadat zondag in Roemenië de Sibiu Cycling Tour is geëindigd, begint morgen de Ronde van Burgos, Noord-Spanje. Goed drie maanden later, op 10 november, zou het internationale wegseizoen voor profrenners dan moeten eindigen met de Ronde van Guangxi. Al zal die, zoals alle grote sportevents in China, allicht afgelast worden. In dat geval wordt de slotrit van de Vuelta het eindpunt van het wielerjaar, op 8 november.

Tot dan zullen profrenners (m/v), van WorldTour- tot continentaal niveau, op welgeteld víér dagen niet kunnen koersen: op maandag 10 en dinsdag 11 augustus, en op donderdag 24 en vrijdag 25 september (al vindt op die vrijdag wel het WK voor dames junioren en mannen beloften plaats in het Zwitserse Martigny).

Op álle andere dagen zullen de diehardkoersfans door die vloedgolf aan races vaak ogen te kort komen om alles te kunnen volgen, op tv of via websites/sociale media. (Een overzicht van de drukste dagen: zie onderaan).

En dan hebben enkele koersen de voorbije week nog afgehaakt, zoals de Canadese WorldTourraces, de Hamburg Cyclassics en de GP Fourmies.

Alles beschermen

De UCI wilde met zijn herwerkte coronakalender zo veel mogelijk organisatoren een kans geven om toch hun races op poten zetten (met de Tour de France als ankerpunt in september) en ook alle renners, op alle niveaus, de kans geven om te kunnen koersen en zich te kunnen voorbereiden op grote afspraken.

Een beperking van de grote rondes tot ruim twee, in plaats van drie weken, zoals velen hadden geopperd, kon de UCI nooit doordrukken. Iedereen beschermde zijn eigen koers.

De vraag is wat de toegevoegde waarde is als drie, vier (top)wedstrijden elkaar overlappen, met als 'toppunt' de wielerversie van Super Sunday op 25 oktober (zie onderaan). Met aankomsttijden zal er weliswaar geschoven worden, maar de aandacht moet door die overkill sowieso (te veel) verdeeld worden.

Bovendien leidt dat tot grote logistieke kopzorgen bij wielerteams, als die op drie terreinen een ploeg afvaardigen. Zeker in deze tijden, met alle coronamaatregelen en administratieve rompslomp als extra grote belasting (ook financieel).

Hoewel sommige ploegen uitsluitend met aparte bubbels werken voor het merendeel van de kalender, zal er tussen bubbels van andere teams sowieso een overflow en mix zijn van renners en teammedewerkers die van een koers in het ene land naar een andere wedstrijd in een ander land zullen reizen. Als de tweede coronagolf, met mogelijke reisrestricties en quarantaines, dat überhaupt zal toelaten.

Zelfs als alle wedstrijden toch plaatsvinden, vergroot die overvolle kalender, met overlopende in plaats van strikt afgescheiden bubbels en volledig aparte programma's, de kans op coranabesmettingen. De vraag is ook of de coronaprotocollen bij elke koers even strikt zullen worden gevolgd. Waardoor races bij positieve gevallen mogelijk alsnog worden afgelast of vroegtijdig worden stopgezet. In het ergste geval de Tour de France, cruciaal in de overlevingsstrijd van veel ploegen.

Zo kan de wielerkalender van de hoop als een boemerang terug in het gezicht van de UCI waaien.

En de kalender van de waanzin blijken te zijn.

De drukte wielerdagen

Zaterdag 1 augustus: Strade Bianche (WorldTour), rit Ronde van Burgos, rit Route d'Occitanie en Heiste Pijl (op nationale Belgische kalender)

Zaterdag 8 augustus: Milaan-Sanremo (WorldTour), rit Ronde van Polen (WorldTour), rit Tour de l'Ain en rit Ronde van Tsjechië.

Zaterdag 29 augustus: Eerste rit Tour de France (WorldTour), Trofeo Matteoti, Druivenkoers Overijse, rit Tour Poitou Charentes en etappes in de Rondes van Hongarije en China.

Zondag 30 augustus: Tweede rit Tour de France (WorldTour), Memorial Pantani, Brussel Cycling Classics, laatste rit Tour Poitou Charentes en etappes in de Rondes van Hongarije en China.

Zaterdag 12 september: rit Tour de France (WorldTour), rit Tirreno-Adriatico (WorldTour), Tour Eurométrople en etappes in de Rondes van Roemenië en China. Plus een etappe in de belangrijkste rittenkoers voor vrouwen (Giro Rosa).

Woensdag 16 september: rit Tour de France (belangrijkste bergrit met aankomst op Col de la Loze, (WorldTour), Giro della Toscana, GP de Wallonië, rit Ronde van Luxemburg, rit Ronde van Slovakije. En een etappe in de Giro Rosa.

Zondag 11 oktober: rit Giro d'Italia (WorldTour), Gent-Wevelgem (WorldTour), Parijs-Tours, Hammer Series Hong Kong en een rit in de Ronde van Thailand

Zondag 25 oktober: slot(tijd)rit Giro d'Italia (WorldTour), rit in Vuelta (aankomst op Tourmalet, (WorldTour) en Parijs-Roubaix (WorldTour).

