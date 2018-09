De Gendt pakt bollentrui Vuelta: 'Ben hier heel trots op'

'Ik mik al een paar jaar op deze trui in de Tour en in de Vuelta', liet De Gendt na afloop optekenen bij de Vuelta-organisatie. 'Nu heb ik hem eindelijk te pakken. Dit is mijn 14e grote ronde en nu pas heb ik die trui vast. Ik ben er heel trots op dat ik dit nu eindelijk voor mekaar krijg. Ik had gewoon wat geluk nodig in de ontsnappingen.'

Hij kreeg de trui niet cadeau van Mollema, die zich zaterdag fel verweerde. 'Ik focuste vooral op Bauke Mollema en Benjamin King (die ook niet ver stond in het klassement, nvdr.). Maar Benjamin was niet mee in de vlucht, dus moest ik me enkel concentreren op Bauke. Dat lukte en ik had het geluk dat ik kon terugvallen op een zeer goede conditie de voorbije drie weken.'

De Gendt kreeg geen ticket voor het WK in Innsbruck van de bondscoach, hij is reserve. 'Ja, ik mikte op dat WK. Maar ik werd niet geselecteerd, dus kon ik al mijn energie in deze Vuelta steken. Ik wist dat het vandaag opnieuw een strijd zou worden en ik denk dat Bauke en ik een mooi gevecht hebben geleverd.'