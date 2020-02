Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine en al 45 jaar in de journalistiek, diept iedere zondag een anekdote op uit zijn lange carrière.

Tijdens hun wielercarrière waren ze lang onafscheidelijk: Freddy Maertens en Michel Pollentier reden jaren samen bij Flandria. Ze trainden samen en fietsten tijdens die oefentochten vier keer de wereld rond. Steeds weer beuken tegen de wind in. Het mocht sneeuwen en ijzelen, niets hield hen thuis. In dat geval trokken ze naar de duinen. En als die te glad waren, dan pakten Pollentier en Maertens de krant om na te gaan wanneer het hoog- of laagwater was en reden met de koersfiets naast het water. Dat kostte veel kracht, maar zowel Freddy als Michel wilden het gevoel hebben er alles aan te doen.Zouden beiden nog eens aan vroeger denken? Michel Pollentier stopte in 1984, Freddy Maertens deed dat in 1987. Tijdens hun carrière hebben ze hun verjaardagen vaak samen gevierd. Die valt namelijk op dezelfde dag, 13 februari. Donderdag werd Freddy Maertens 68 jaar en Michel Pollentier 69 jaar.Beiden kenden een verschillende carrière, met toch ook veel raakpunten. Er was veel heroïek, maar ook tragiek. Freddy Maertens won in anderhalf jaar 87 wedstrijden, maar werd na een val in de Ronde van Italië in 1977, op een moment dat hij al zeven ritten had gewonnen, achteruitgeslagen. Het was de start van een lange lijdensweg, het begin van een donkere periode waarin Maertens wel meer zorgen om zijn hoofd had. Hij begon zaken te doen. Een meubelzaak, de Flandriaranch, kostte veel geld en bleek een slechte investering te zijn. Later kwamen er nog problemen met de belastingen. Het kostte Freddy veel geld en de verkoop van zijn villa in Lombardsijde. Een onverwachte comeback, die zou resulteren in een tweede wereldtitel, veranderde daar weinig aan.Veel geld verloor ook Michel Pollentier. De stille hardrijder, die zich lang had weggecijferd voor Freddy Maertens, maar na diens val in de Ronde van Italië kopman werd en de Giro won. In de Tour van 1978 pakte hij de gele trui, maar pleegde vervolgens fraude bij de dopingcontrole. De memorabele en lang bespotte peeraffaire achtervolgde hem lang. Met de urine van iemand anders, verstopt in een peer, had hij geprobeerd de controleurs te misleiden. Pollentier zocht niet naar uitvluchten, maar nam alle schuld op zich. Dat leverde hem een zekere sympathie op. Pollentier zou later nog de Ronde van Vlaanderen winnen, nadat hij voordien twee keer Belgisch kampioen werd.Maar na de nieuwe triomfen volgde later weer een tragedie. Michel belegde verkeerd en werd opgelicht. Voor zeven miljoen frank, zo'n 175.000 euro. Een gigantisch bedrag in die tijd, midden jaren tachtig. Pollentier tuimelde in een diepe depressie. Uiteindelijk riep hij de hulp in van een psychiater en liet hij zich in een kliniek in Oostende opnemen. Opmerkelijk dat de introverte West-Vlaming openlijk praatte over zijn therapie.Na zijn carrière bouwde Michel Pollentier in Nieuwpoort een goed florerende bandencentrale uit die hij inmiddels aan zijn zoon overliet. Hij betrok een huis in de onmiddellijke nabijheid van die zaak waar hij af en toe een handje toesteekt. Freddy Maertens woont in een huurhuis in Beitem. Hun levenswandel vertoont veel gemeenschappelijke kenmerken. Ook nu nog. Freddy en Michel zijn kinderlijk blij als ze mekaar eens terug zien. En ze toeven liefst van al tussen het gewone volk.