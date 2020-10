Een dalende proloog, Thomas De Gendt met een bijzondere reeks, Iljo Keisse op zijn 'oude' dag, Peter Sagan als debutant en monsterachtige (berg)etappes: de Giro van 2020 samengevat in 10 cijfers.

58,97

De hoogste gemiddelde snelheid, in kilometer per uur, die ooit in een proloog/tijdrit in een grote ronde werd gehaald. Een record in handen van Rik Verbrugghe, neergezet in de 7,6 kilometer lange proloog van de Giro 2001 in Pescara, mede door de sterke rugwind.

De hoogste gemiddelde snelheid, in kilometer per uur, die ooit in een proloog/tijdrit in een grote ronde werd gehaald. Een record in handen van Rik Verbrugghe, neergezet in de 7,6 kilometer lange proloog van de Giro 2001 in Pescara, mede door de sterke rugwind.Dat record kan zaterdag in de 15 kilometer lange proloog van Monreale naar Palermo sneuvelen, want die gaat na een eerste klimmetje van één kilometer, acht kilometer in dalende lijn, van 312 tot 22 meter boven de zeespiegel. Bovendien met weinig bochten, én (allicht) met de wind in de rug. Rondt iemand de magische kaap van de 60 kilometer per uur? Kersvers wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna is topkandidaat, maar ook Victor Campenaerts is door zijn aerodynamische houding, nog meer renderend bij zulke hoge snelheden, favoriet voor minstens een podiumplaats.Dit is trouwens geen primeur, want in de Giro van 1987 werd een korte tijdrit van 8 kilometer ingelast, met de klim én de afdaling van de Poggio di Sanremo. Stephen Roche was toen de snelste waaghals.Op de zoveelste juni begon de Ronde van Italië, gewonnen door Gino Bartali, in 1946. Dat was, tot dit coronajaar, de laatste kalenderdatum voor de Grande Partenza in de Girogeschiedenis. De enige keer ook dat die ronde in juli (7e) eindigde. Nu start de Giro op 3 oktober, met de slot(tijd)rit op 25 oktober in Milaan. Zoveel punten krijgt de deelnemerslijst van deze Giro volgens de zogenaamde startlist quality,de quotering die de statistiekenwebsite Procyclingstats geeft aan het deelnemersveld van elke wedstrijd. Op basis daarvan is dit de minst kwalitatieve startlijst van de Giro sinds 2004.Slechts drie voormalige groterondewinnaars beginnen zaterdag dan ook aan de proloog: Vincenzo Nibali, Geraint Thomas en Simon Yates. Verder haalden alleen nog Miguel Ángel López, Rafal Majka, Ilnoer Zakarin en Steven Kruijswijk ooit een podiumplaats in een Grand Tour.Zo weinig Belgen staan aan de start in Monreale. In de 21e eeuw stonden alleen in 2000 (3) en 2010 (5) nog minder landgenoten op het deelnemersblad. Opvallend: naast de 48 Italianen zijn de Australiërs het best vertegenwoordigd, met 18 renners.Zoveel jaar en 287 dagen oud zal Iljo Keisse zaterdag zijn wanneer hij zijn vijfde Giro aansnijdt. Als oudste Belgische deelnemer sinds Lucien Van Impe in 1985, toen die op een leeftijd van 38 jaar en 209 dagen aan zijn laatste Ronde van Italië begon.Aan zijn zoveelste grote ronde op rij, en aan zijn negentiende in zijn hele carrière, begint Thomas De Gendt. Sinds de Tour van 2018 ontbrak hij in nog geen enkele Grand Tour, weliswaar door dit jaar eerst de Ronde van Frankrijk en nu de Ronde van Italië te rijden.Als De Gendt over goed drie weken Milaan haalt, dan wordt hij de vijfde renner in de geschiedenis die, in jaren waarin de Giro, Tour en de Vuelta plaatsvonden, minstens zeven opeenvolgende grote rondes heeft uitgereden, na Adam Hansen (20), Bernardo Ruiz (12), Marino Lejarreta (10) en Eduardo Chozas (7). Adam Hansen is trouwens ook weer van de partij, beginnend aan zijn ... 29e grote ronde, vijf minder dan recordhouder Matteo Tossato.Zoveel renners, naast De Gendt, rijden na de Tour nu ook de Giro: Pello Bilbao, Jonathan Castroviejo, Dario Cataldo, Simone Consonni, Nicolas Edet, Miguel Ángel López, Tony Martin, Domenico Pozzovivo, Elia Viviani, Ilnoer Zakarin en Peter Sagan.Het aantal jaar op rij, sinds het begin van zijn carrière, dat Peter Sagan in mei de Ronde van Californië reed, (mede) ter wille van zijn Amerikaanse sponsor Specialized en zijn focus op de Tour. De Slovaak start nu, in ruil voor een dikke startpremie, dus voor het eerst in de (uitgestelde) Giro. In zijn geliefkoosde Italië, waar Sagan 13 van zijn 113 profoverwinningen behaalde. Al dateert de laatste zege van de vijfde rit van Tirreno-Adriatico in 2017. Na zeven groene truien gaat hij nu voor zijn eerste maglia ciclamino, de paarse puntentrui van de Giro. Weliswaar met Michael Matthews als grote concurrent.Zoveel positieve coronatests in een ploegbubbel volstonden om in de Tour als team uitgesloten te worden. Dat is in Italië, waar de cijfers van coronabesmettingen in vergelijking met Frankrijk relatief laag blijven, niet het geval. Als op de rustdagen een lid, of meerdere leden, van een teambubbel positief test(en), dan zal een mobiel labo gedurende drie dagen elk ander lid van de ploeg testen. Alleen een grote coronacluster binnen de Giro zal leiden tot een quarantaine van een ploeg, of tot de stopzetting van de wedstrijd. Het aantal kilometer dat de renners in de langste rit van deze Giro moeten afleggen, een volledig vlakke etappe op de laatste vrijdag. Het is de langste rit in een grote ronde sinds de zevende etappe in de Giro van 2015, toen het peloton richting Fiuggi 264 kilometer moest overbruggen.Het maakt deel uit van een van de zwaarste slotweken ooit in een grote ronde, met op de voorlaatste zondag, laatste donderdag en zaterdag drie bergritten van meer dan 5000 hoogtemeters - een vierde van het totale aantal hoogtemeters in deze Ronde van Italië, ruim 58.000.Inclusief de 2758 meter hoge Passo dello Stelvio als dak van de Giro, bekend van de ritzege van Thomas De Gendt in 2012. Als de weergoden tenminste mee willen, want de top van de mythische Stelvio is nu al bedekt met sneeuw. Sneeuwruimers zullen klaar staan, maar als het weer en de temperaturen te onderkoeld zijn, hebben de organisatoren een alternatieve route voorzien.