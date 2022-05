Vrijdag begint in het Hongaarse Boedapest de 105e Giro d'Italia, met Mathieu van der Poel als centrale figuur in de openingsdriedaagse, 13 Belgen die op een ritzege mikken, véél hoogtemeters én een eerbetoon aan wijlen Wouter Weylandt. Een samenvatting, in 22 opvallende cijfers.

14

Voor de zoveelste keer start de Giro buiten Italië (waaronder in België in 1973 in Verviers en in 2006 in Seraing). Dit jaar voor het eerst in Hongarije, met een driedaagse, waaronder de Grande Partenza in de hoofdstad Boedapest.

...

Voor de zoveelste keer start de Giro buiten Italië (waaronder in België in 1973 in Verviers en in 2006 in Seraing). Dit jaar voor het eerst in Hongarije, met een driedaagse, waaronder de Grande Partenza in de hoofdstad Boedapest.Gemiddelde stijgingspercentage, over een afstand van 3,7 km, van de finish bergop in de eerste rit naar het kasteel van Viségrad, met een eerste aanloop van een kleine 2 km aan 2,6%. Op de maat van Mathieu van der Poel, topkandidaat voor de eerste roze trui.Zoveel jaar na Gianni Bugno, in 1994, staat met Van der Poel nog eens de regerende winnaar van de Ronde van Vlaanderen aan de start van de Giro. De laatste triomfator in Vlaanderens Mooiste die ook de roze trui droeg in de daaropvolgende Ronde van Italië? Ene Eddy Merckx in 1969.Het aantal voormalige eindwinnaars aan de start, met Vincenzo Nibali (2013 en 2016), Tom Dumoulin (2017) en Richard Carapaz (2019). Er staan ook 11 renners op de deelnemerslijst die ooit het Giropodium haalden: naast bovengenoemde drie ook Kelderman, Hindley, Yates, Lopez, Valverde, Chaves, Landa en Thomas De Gendt. Voor De Gendt dateert die podiumstek al van 2012. Voor Nibali zelfs al van 2010 (zijn eerste top drie).Het jaar waarin Mark Cavendish voor de vijfde keer de Giro reed, en daarin vijf etappes (van zijn in totaal vijftien ritten) won. Sindsdien nam hij geen enkele keer meer deel aan de Ronde van Italië, tot dit jaar. Zijn team in 2013? Omega Pharma-Quick-Step. Zijn team in 2022? Quick-Step Alpha Vinyl.Het aantal ritzeges van Quick-Step in de laatste drie edities van de Giro. Terwijl de mannen van Patrick Lefevere in de laatste negen edities van de Tour en de voorbije zes van de Vuelta telkens minstens één etappe wonnen. Met de aanwezigheid van Cavendish moet in de zes potentiële sprintersritten een einde aan die droogte komen.Het aantal Italianen op het voorlopige startblad, nog twee minder dan het laagterecord uit 2017 en 2018. Ter vergelijking: 25 jaar geleden, in 1997, namen er nog 131 Italianen deel aan de nationale ronde.Zoveel Belgen beginnen, volgens de voorlopige startlijst, aan de Ronde van Italië, één meer dan het gemiddelde van de laatste 10 jaar (12). Wel vier minder dan in 2021 (toen 17, het meeste sinds 1983). Onder hen zes Girodebutanten, onder wie de 22-jarige Mauri Vansevenant en de 31-jarige Edward Theuns.Aan zijn zoveelste grote ronde begint Thomas De Gendt in zijn carrière. Voor het vierde jaar op rij is hij van de partij in Italië, waar hij vorig jaar moest opgeven. Met zijn 35 jaar is hij ook de oudste van de dertien Belgen.Zo weinig kilometers moet er tegen de klok worden gereden: 9,2 kilometer in de tijdrit in Boedapest en 17,4 kilometer in de slottijdrit naar Verona. Het kleinste aantal sinds... 1962 toen er geen enkele tijdrit op het programma stond. Een breuk met de edities in de jongste twee decennia, want het gemiddeld aantal tijdritkilometers sinds 2000 lag op 59,9 km.Zoveel hoogtemeters moeten er in totaal overwonnen wonnen, 3700 meer dan vorig jaar, en het op een na grootste te overwinnen hoogteverschil in de laatste vijf edities. Alleen de editie van 2020 (ruim 52.200 hoogtemeters) was nog zwaarder.Aantal aankomsten op een lange klim bergop: Etna (4e rit), Blockhaus (9e rit), Cogne (15e rit), Santuario di Castelmonte (19e rit) en Passo di Fedaia/Marmolada (20e rit).Zo weinig cols boven de 2000 metergrens liggen op het parcours: de Passo di Pordoi (met 2239 meter tevens de Cima Coppi) en de Passo di Fedaia over de berg Marmolada (2057 meter). Deze eeuw lagen er alleen in de editie van 2009 minder tweeduizenders op het programma: toen slechts één. De Pordoi is de voorlaatste beklimming en de Marmolada/Fedaia is het eindpunt van de koninginnenetappe, de tapone, op de voorlaatste dag. In 2008 fungeerde de Fedaiapas voor de eerste en enige keer tot nu toe als finish van een Giro-etappe. Emanuele Sella triomfeerde, maar zijn zege werd hem ontnomen nadat hij dopinggebruik had bekend. Domenico Pozzovivo, op zijn 39e nog eens van de partij, werd toen tweede op de Marmolada. De dag, bijna 55 jaar geleden, in 1967, waarop Eddy Merckx zijn allereerste ritzege in de Giro veroverde. Op 15 mei 2022 keert de Giro nog eens terug naar Blockhaus, voor een ongeziene dubbele beklimming van dezelfde berg, via de Passo Lanciano en via Roccamorice.Het wordt het zesde bezoek van de Giro aan Blockhaus, na 2017 (Nairo Quintana), 2009 (Franco Pellizotti), 1984 (Moreno Argentin), 1972 (José Manuel Fuenté) en 1968 (Franco Bitossi).Zoveel jaar en 10 dagen nadat Wouter Weylandt op 9 mei 2011 verongelukte in de afzink van de Passo del Bocco snijdt de Giro de klim en de afdaling opnieuw aan, deze keer in de 12e rit van Parma naar Genua.In de tiende etappe, over de heuvels van de Marche, passeert de Giro ook door Filottrano, als eerbetoon aan de vijf jaar geleden Michele Scarponi. Zoveel plaatselijke rondes van 19 km telt de achtste rit met start en aankomst in Napoli. Op het schiereiland Bacoli moet in die vier omlopen telkens de Monte di Procida beklommen worden, weliswaar in het midden van de etappe.De afstand van de langste rit (de 12e van Parma naar Genua). De kortste langste Giro-etappe sinds 1970, toen 218 km.Het aantal kilometer in de 19e etappe over Sloveense wegen. Met daarin, naast de klim naar Blockhaus, de zwaarste beklimming van deze Giro, die naar Kolovrat (gemiddeld 9,2 procent over 10,3 kilometer). Opvallend: niet de fameuze Passo di Mortirolo, want die wordt in de 16e rit via de 'makkelijke' zijde beklommen, vanuit Monno.Voor de zoveelste keer deze eeuw eindigt de Giro met een slottijdrit in Verona, in de beroemde arena. In 2010 won Gustav Erik Larsson de chronoproef, in 2019 Chad Haga, nipt voor Victor Campenaerts en Thomas De Gendt. Hetzelfde parcours, over de Torricelleklim die op de WK's van 1999 en 2004 lag, wordt ook in deze Giro aangesneden.Het laatste jaar waarin een renner voor een tweede keer op rij het eindklassement van de Giro won, toen Miguel Indurain. Terwijl zowel de Tour als de Vuelta de laatste twee jaar door dezelfde renner (Pogacar en Roglic) zijn gewonnen. Indurain zal ook dit jaar geen navolging krijgen aangezien Bernal nog herstellende is van zijn zware botsing met een vrachtwagen (en sowieso de Tour had gereden).Het aantal edities zonder Italiaanse eindzege, sinds de roze trui van Vincenzo Nibali in 2016. De langste droogte sinds 1992-1996 en 1970-1974. Wellicht zal dat trieste record dit jaar verbroken worden, bij gebrek aan Italiaanse topklassementsrenner. Ook het allerslechtste eindresultaat van een Italiaan in de Giro (Nibali, zevende in 2020) zal wellicht bijgesteld worden, in negatieve zin.Het aantal toptienplaatsen van Belgen in het algemene Giroklassement deze eeuw: Rik Verbrugghe 9e in 2002, Jurgen Van den Broeck 7e in 2008, Kevin Seeldraeyers 10e in 2009 en Thomas De Gendt, 3e in 2012, als enige landgenoot op het eindpodium sinds Johan De Muynck de Giro won in 1978. Ook deze keer zal de Lotto-Soudalrenner geen opvolging krijgen.