Véél Belgen aan de start, de grote rondereeks van Thomas De Gendt, de onverslijtbare Iljo Keisse, en een mogelijke jubileumzege voor Patrick Lefevere: de komende Giro d'Italia samengevat in 10 cijfers.

17

Zoveel Belgen starten zaterdag in Turijn, het grootste aantal sinds 1983 en het op een na grootste aantal per land in dit Giropeloton, na Italië (55). Met Alpecin-Fenix, dat zes landgenoten afvaardigt, neemt er nu immers een derde Belgische ploeg deel, naast Deceuninck - Quick-Step en Lotto-Soudal. Van de 17 Belgen maken er liefst acht hun debuut in een grote ronde, onder meer Tim Merlier. Die gaat vol voor een zege in een massasprint. Hij zou daarmee de eerste Belg worden die daarin slaagt sinds de betreurde Wouter Weylandt in 2010 won in Middelburg. Zondag is het exact tien jaar geleden dat de Oost-Vlaming overleed tijdens de Giro van 2011. En zondag wordt allicht ook voor het eerst gesprint in de Giro van 2021.Aan zijn zoveelste grote ronde op rij, zijn twintigste in zijn hele carrière, start Thomas De Gendt. Sinds de Tour van 2018 ontbrak hij in nog geen enkele Grand Tour die hij kón rijden. Vorig jaar moest de Lotto-Soudalrenner in het uitgestelde coronaseizoen immers passen voor de Vuelta, want die overlapte met de Giro.Als De Gendt ook nu weer Milaan haalt, wordt hij de vierde renner in de geschiedenis die minstens acht grote rondes op een rij uitrijdt, na Adam Hansen (20), Bernardo Ruiz (12) en Marino Lejarreta (10). Exclusief weliswaar de Vuelta van 2020.Het aantal ritzeges in grote rondes dat Patrick Lefevere al vierde sinds de start van de Quick-Stepploeg in 2003. Volgt nummer 100 in deze Giro? Opmerkelijk: de Rondes van Italië van 2019 en 2020 zijn de enige grote rondes waar The WolfPack de voorbije vijf jaar, sinds 2016, geen etappeoverwinning kon boeken.Zoveel jaar en 139 dagen zal Iljo Keisse oud zijn als hij zaterdag aan zijn zesde Giro begint. Als de oudste Belgische deelnemer sinds Lucien Van Impe in 1985, die op een leeftijd van 38 jaar en 209 dagen vertrok voor zijn laatste Ronde van Italië.Zoveel jaar en 104 dagen zal Remco Evenepoel jong zijn bij de Grande Partenza in Turijn. Hij is daarmee de jongste landgenoot aan de start van de Ronde van Italië sinds Karel Rottiers in de editie van 1974. Die was toen 21 jaar en 39 dagen oud. In diezelfde Giro won neoprof Wilfried Reybrouck verrassend de eerste rit voor Roger De Vlaeminck en Marino Basso. Op een leeftijd van 21 jaar en 109 dagen werd de West-Vlaming de jongste Belgische ritwinnaar ooit in de Ronde van Italië. En dat is Reybrouck nog altijd. Als Evenepoel in de eerste vier dagen van de komende Giro een rit op zijn naam schrijft, kan hij die titel overnemen.Zoveel (of weinig) ex-winnaars van een grote ronde staan in Turijn aan de start: Vincenzo Nibali, Simon Yates en Egan Bernal. Alleen Nibali won ooit de Giro. Titelverdediger Tao Geoghegan Hart past en rijdt de Tour. Miguel Indurain blijft dus de laatste renner die tweemaal op rij de Ronde van Italië won, in 1992 en 1993. Daarvoor moet je zelfs teruggaan naar 1972, 1973 en 1974, toen Eddy Merckx drie opeenvolgende keren de roze trui veroverde.Het aantal dagen zonder competitie voor favoriet Egan Bernal, tussen de laatste rit van Tirreno-Adriatico en de Girostart komende zaterdag. Niet zoveel als Remco Evenepoel (266), maar niettemin opvallend veel, zeker gezien zijn aanslepende rugklachten.In de voorbije tien jaar won slechts één renner een grote ronde door voordien nog langer uit competitie weg te blijven: Primoz Roglic in 2019, toen hij na de Giro (waar hij als derde eindigde) en na het Sloveens kampioenschap 55 dagen geen koers reed voor de start van de Vuelta.Het hoogste stijgingspercentage in de Giro van 2021, in de laatste kilometer van de Monte Zoncolan, waarvan er 500 meter gemíddeld liefst 20,4 procent richting hemel knikt. Let wel: dit is niet de bekende zijde van de Zoncolan, startend vanuit Ovaro. Deze keer snijden de renners de kant vanuit Sutrio aan. Die werd voor het laatst beklommen in 2003, toen Gilberto Simoni won en Marco Pantani als vijfde eindigde.De allerlaatste keer in zijn carrière dat Il Pirata in de top tien finishte van een bergrit. Hij zou in zijn allerlaatste ronde uiteindelijk 14e worden. De volgende Giro maakte de Italiaanniet meer levend mee.Zoveel kilometer strade bianche liggen er in de laatste 70 kilometer van de elfde rit, de zogenaamde 'wijnetappe' naar Montalcino. De sterrati zijn verdeeld over vier stroken, en goed voor 2300 hoogtemeters. De laatste etappe met strade bianche dateert van 2010 toen Cadel Evans won, ook in Montalcino, bedekt onder de modder. Twee dagen voor de wijnrit in de komende Giro eindigt de klim naar Campo Felice ook met een grindstrook van 1,6 kilometer.De zoveelste verjaardag van de roze trui wordt in komende editie gevierd. Dat shirt werd in 1931 geïntroduceerd door Armando Cougnet, een journalist van La Gazzetta dello Sport die de Giro twintig jaar eerder mee had opgericht. Cougnet wilde de leider meer laten opvallen voor juryleden en fans, en gaf de leiderstrui de kleur mee van het papier van La Gazzetta. Learco Guerra was de eerste renner die het roze shirt droeg. Intussen is het ook al twintig jaar geleden dat een Belg voor het laatst de leiderstrui mocht aantrekken: Rik Verbrugghe, na zijn proloogwinst in de Giro van 2001. Op een laatste Belgische eindwinnaar moeten we al 43 jaar wachten, sinds de zege van Johan De Muynck in 1978. 127 grote rondes verder heeft nog altijd geen Belg de Giro, Tour of Vuelta gewonnen. In geen enkel wielerland moeten koersliefhebbers al zo lang geduld oefenen.