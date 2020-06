Iedere dag kan je op Sportmagazine.be je sportkennis testen. De quiz van vandaag staat in het teken van de Tour de France.

Ja, nu hadden we allemaal aan de TV geluisterd moeten zitten voor de ene prachtige Touretappe na de andere. Gisteren, op 26 juni, had de Grand Départ in Nice moeten doorgaan, maar het wordt voorlopig een Tourloze maand juli. Maar wat weet jij eigenlijk over de Tour de France? Test hier je kennis.

