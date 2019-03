De Ketele en Ghys pakken brons in ploegkoers op WK baanwielrennen

De Belgen, die vorige zomer Europees kampioen werden in Glasgow, totaliseerden na 200 ronden en 20 sprints, goed voor 50 km, 82 punten. Het goud ging in deze olympische discipline naar de Duitse titelverdedigers Roger Kluge en Theo Reinhardt. Zij haalden het met 105 punten voor de Denen Lasse Norman Hansen en Casper Von Folsach (84 punten).

België heeft nu twee medailles in Pruszkow. Jolien D'hoore veroverde woensdag brons in de scratch. Titelverdedigster Nicky Degrendele komt zondag nog in actie in de keirin.