Zijn programma Château Planckaert is een echte hit op zondagavond. Eddy Planckaert is dan ook een mediafiguur met een carrière vol verhalen. Een kort portret.

Vanavond wordt op de VRT de zevende aflevering van de tiendelige reeks Château Planckaert uitgezonden. Het programma is gemaakt rond Eddy Planckaert en zijn familie die een door hen aangekocht, aftands kasteel in de Franse Auvergne samen opknappen. Dat levert vermakelijke televisie op. Van een geslacht dat goed aan mekaar hangt, dat lief en leed samen deelt. Eddy Planckaert, vandaag 62 jaar, rakelt bij momenten heel kort zijn carrière op. Hij is altijd een man van extremen geweest. Nadat hij zijn fiets op stal zette, begon hij een houthandel in het barre Litouwen en pendelde toen constant tussen deze Russische republiek en zijn boerderij in Poeke, waar hij zich tussen de velden en de dieren ver van de buitenwereld had afgezonderd. Later dreef hij dezelfde handel in Polen en nog later, in 2003, was hij het middelpunt van de toen door VTM uitgezonden realitysoap 'De Planckaerts' waar hij en zijn gezin werden gevolgd, in hun huis in de bossen van de Ardennen. Eddy Planckaert was en is een man van de natuur. Hij kan genieten van de winterrust van de planten. Nu is er dus sinds begin september een tweede televisiefeuilleton.Eddy Planckaert verloor door de houthandel in Litouwen en Polen veel geld. Hij werd bedrogen waar hij bij stond. Zijn zaken gingen failliet. Hij probeerde er zich over heen te zetten. Eddy was in zijn carrière iemand van uitzonderlijke dingen, een speciaal geval, zoals hij zichzelf omschreef. Hij raakte tijdens de winter geen fiets aan, maar was toch snel in vorm. Planckaert was in het voorjaar op zijn best. Hij probeerde naast het fietsen ook te leven, hij kon het mentaal niet opbrengen om constant de boog gespannen te houden. Daardoor kon hij zich bijvoorbeeld nooit opladen voor de Ronde van Frankrijk, ook al won hij twee ritten en de groene trui in 1988. Met zijn kwaliteiten als spurter hadden het er veel meer moeten zijn. In zijn periode bij Panasonic trok hij te gemakkelijk de sprint aan voor Eric Vanderaerden. Soms moest hij al eens de remmen dichtknijpen om Vanderaerden te laten passeren. Tot een wederdienst, zo moest hij constateren, kwam het nooit echt.De carrière van Eddy Planckaert is er één van veel gemiste kansen. Maar ook van prachtige overwinningen. Planckaert presteerde op zijn best als hij schuldgevoelens had. Toen hij bij ADR reed had hij de avond voor de Ronde van Vlaanderen seks met zijn vrouw. Achteraf ging hij naar de bar van het hotel en dronk voor de neus van sportdirecteur José De Cauwer twee whisky's. De dag nadien won hij. De Ronde van Vlaanderen paste als gegoten bij Eddy Planckaert. Weinig renners die sneller een nijdige helling opstormden als hij. Eigenlijk, heeft Planckaert na zijn carrière vaak bedacht, had hij deze wedstrijd een keer of drie moeten winnen.Zijn mooiste overwinning behaalde Eddy Planckaert in 1990 in Parijs-Roubaix. Hij brak de wedstrijd op 100 kilometer van het einde open, de wind op kop. Achteraf deed deze zege veel stof opwaaien omdat Planckaert vooraf in Zwitserland een celtherapiebehandeling kreeg die was gebaseerd op cellen van schapen en waarin je lichaam werd gezuiverd en je een grotere weerstand kreeg. Het maakte deel uit van een reportage die Yvan Heylen voor het weekblad Panorama maakte. Dat soort zaken pasten bij Planckaert, die geregeld benadrukte dat hij de wielersport altijd op een gezonde basis beoefende. Het kwam er voor hem altijd op aan om de geest gezond te houden. Daarom deed hij aan yoga en meditatie, het lichaam leren beheersen in harmonie met de natuur. Ook daardoor vertoonde zijn carrière altijd een piek van drie maanden.Parijs-Roubaix was de laatste grote zege uit de carrière van Eddy Planckaert. Hij verdween overmand door helse rugpijn uit de Ronde van Spanje. Een medisch onderzoek wees uit dat hij op dat moment tegen 40 procent van zijn capaciteiten koerste. Dat hij geen afscheid kon nemen, knaagde.Maar uit de publiciteit verdween Eddy Planckaert nooit. Hij analyseert koersen voor de VRT en hij is één van de hoofdrolspelers in Château Planckaert. Omringd door zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Een warm nest. Zoals dat vroeger ook was toen zijn moeder, Gusta, haar vier kinderen alleen grootbracht nadat haar man was verongelukt. Je was er altijd welkom, in het knusse huisje in Nevele, met een Leuvense stoof in de woonkamer. Eddy's broers, Willy en Walter die ook een mooie wielercarrière uitbouwden, wonen nog altijd in dezelfde straat. Naast mekaar. Alsof ze zich niet van het verleden kunnen losmaken.