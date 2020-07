Dinsdag startte al de Ronde van Burgos, zaterdag volgt met de Strade Bianche de eerste WorldTourkoers van de aangepaste wielerkalender. Wij kozen vijf thema's die het coronawielerseizoen zullen bepalen.

Fietsen in de schaduw van corona

"Nul procent." Zo hoog schatte een teamdokter van een WorldTourploeg de kansen in op een volledig afgewerkt wielerseizoen, tot 10 november, de slotrit van de Vuelta.

Tot dan staat er voor profrenners (m/v), van WorldTour- tot procontinentaal niveau, op welgeteld víér dagen géén koers geprogrammeerd: op maandag 10 en dinsdag 11 augustus, en op donderdag 24 en vrijdag 25 september.

Een overvolle kalender, die ondanks alle hygiëne en bubbelmaatregelen, het risico op een coronabesmetting vergroot, door het gereis van, naar en tijdens wedstrijden. Zeker nu de tweede golf in meerdere landen steeds groter wordt.

Diezelfde dokter schatte de kans op een positief geval in de Tour de France (van 29 augustus tot 20 september) op 100 procent. Hoe dat zal worden afgehandeld, of de koers dan wordt stopgezet of niet, daar zijn de richtlijnen van de UCI heel onduidelijk over. Zoals dat hele UCI-coronaprotocol uitblinkt in vaagheid. En vooral grote gaten vertoont bij testprocedures, wat bij heel veel teamdokters tot ongerustheid leidt.

Elke wedstrijd zal hoe dan ook fietsen worden in de schaduw van corona. Allicht zullen de koersen in augustus nog kunnen plaatsvinden, maar de Tour, het WK in Zwitserland, de Ronde van Vlaanderen (met start in... Antwerpen)?

De volgende vier thema's moet u dus lezen onder voorbehoud.

Remcomania

Het was pas de eerste, vlakke rit in de Ronde van Burgos. En toch domineerde één naam een kwartier lang alle social mediaposts van Belgische en buitenlandse wielerliefhebbers: Remco Evenepoel.

De wonderboy had zich niet kunnen inhouden en was alleen - volgens hem niet zo bedoeld - in de aanval getrokken op 30 kilometer van de finish. Het leverde hem al een nieuwe, al dan niet benijdenswaardige, bijnaam op, gelanceerd door een Spaanse koersfanaat: "REMCOVID-19. Het enig medicijn: afstand nemen."

Nu al is de mondige en charismatische Evenepoel met 308.000 followers - zo'n 100.000 meer dan begin dit seizoen - de meest gevolgde Belgische renner op Instagram en zelfs de elfde meest gevolgde wereldwijd. De hele Remcomania zal alleen maar stijgen als de Vlaams-Brabander op zijn twintigste de komende weken en maanden de wereld blijft verbazen.

Kan hij deze week al een bergrit in de Ronde van Burgos winnen? En daarna de Ronde van Lombardije, het WK tijdrijden en op de weg, en de Giro - zijn hoofddoelen van het seizoen? Het lijkt volgens de wielerwetten onwaarschijnlijk, maar daar heeft Evenepoel al vaker mee gespot.

Het grote gevaar is dat Remco alleen maar kan verliezen, terwijl één zege en een podiumplaats in die grote koersen, zeker in zijn eerste grote ronde, al fenomenaal zou zijn.

Zeker die Giro wordt zijn grootste test: wellicht zal hij daar een of meerdere tijdritten winnen, maar kan hij over drie weken ook standhouden in het Italiaanse hooggebergte? Dat hij voor de start van de Ronde van Burgos meldde dat hij lichter staat dan ooit, zo'n goeie 60 kilo, is wat dat betreft al een positieve aanwijzing.

Een ding is zeker: door zijn onblusbare aanvalslust zal het Remcovirus de komende weken nog vele keren viraal gaan op sociale media.

© BELGA

Van der Poel vs Van Aert

Nummer één bij de bookmakers voor de Strade Bianche: níét Julian Alaphilippe, Tiesj Benoot, Michal Kwiatkowski of Zdenek Stybar, de vier vorige winnaars, maar Mathieu van der Poel.

Nochtans een debutant op de Toscaanse gravelpaden. Maar dat hoeft geen hinderpaal te zijn voor de Nederlander die bij zijn eerste deelname ook de Amstel Gold Race won - en op welke manier.

Zijn eerste plaats bij de bookies zegt alles over de nieuwe status van Van der Poel, die de komende maanden voor zowat elke koers als topfavoriet bestempeld zal worden: in de Strade Bianche, volgende zaterdag in Milaan-Sanremo, en in alle klassieke wedstrijden in oktober.

Alleen de Ronde van Lombardije en Luik-Bastenaken-Luik, de twee klimmonumenten die ook voor het eerst op zijn programma staan, lijken te hoog gegrepen, maar net als met Evenepoel weet je met Van der Poel nooit.

Het ongeduld en de goesting bij Nederlander, die op Strava de KOM's (recordtijden op bepaalde sectoren) de voorbije weken opstapelde, zal alleszins bijzonder groot zijn, zes maanden na zijn laatste zege, op het WK veldrijden. Het is al tien jaar, van bij de nieuwelingen, geleden dat hij zolang zijn handen niet in de lucht heeft kunnen steken. (zie link ander webstuk).

De kans is reëel dat in al die wedstrijden zijn eeuwige rivaal Wout van Aert zijn grootste rivaal wordt, te beginnen met de Strade Bianche (die hen als veldrijders uitstekend moet liggen) en Milaan-Sanremo, waar de Kempenaar in 2019 al zesde werd bij zijn eerste deelname.

Daar had zelfs meer in gezeten als Van Aert meer vertrouwen had gehad in zijn sprint, een kwaliteit die hij pas later op het seizoen, in de Dauphiné en in de Tour, met twee ritzeges, echt ontdekte.

In tegenstelling tot Van der Poel rijdt Van Aert wel de Tour, in dienst bij Jumbo-Visma. Afwachten of dat, qua opgestapelde vermoeidheid, een nadeel zal worden. Maar dat geldt voor veel renners, als ze drie maanden lang op topniveau willen presteren.

Toch mogen we ook de 'oude' en tussengeneratie bij de Belgen - Van Avermaet, Gilbert, Naesen, Stuyven, Benoot, Wellens, Lampaert... - niet vergeten.

Stuyven en Benoot gaven begin dit seizoen al visitekaartjes af met twee prestigieuze zeges in de Omloop Het Nieuwsblad en in Parijs-Nice. En ook bij competitiebeesten als Van Avermaet, boezemvriend Naesen en Gilbert spat de goesting van hun dijen.

Met voor Gilbert als extra motivatie: een zege in Milaan-Sanremo, het laatste grote ontbrekende monument op zijn erelijst. Dat die klassieker nu iets langer wordt (299 km) met 700 extra hoogtemeters (2700 i.p.v. 2000) op een gewijzigd parcours kan alleen maar in zijn kaart spelen.

Maar dan moet hij dus wel voorbij Van der Poel.

© AFP

Het weer tijdens de wedstrijden

37 graden wordt er voorspeld, zaterdag in Sienna, de start en aankomstplaats van de Strade Bianche. Twintig graden meer dan gewoonlijk, wanneer de koers begin maart plaatsvindt, soms zelfs in de regen, zoals toen Tiesj Benoot won.

Dat kan/zal een grote invloed hebben op het wedstrijdverloop. Qua parcours - het wordt kilo's stof vreten - maar ook qua hittebestendigheid van de renners. Greg Van Avermaet, doorgaans zeer goed in de warmte, wrijft zich nu al in de handen.

Het wordt niet de enige race die beïnvloed zal worden door andere weersomstandigheden. De Tour, in september, zal deze keer koeler zijn, met volgens weerspecialisten in bepaalde ritten ook meer kans op wind en regen. Daar kunnen dan weer de typische najaarscoureurs, die bij lagere temperaturen en met minder pollen in de lucht beter renderen, dan weer van profiteren.

Afwachten wat dat geeft voor de voorjaarsklassiekers die nu, op de Strade Bianche en Milaan-Sanremo na, allemaal in oktober plaatsvinden. Misschien genieten we dan nog van een Indian Summer, maar evengoed slaat de herfst al vroeg toe.

Zeker aan Parijs-Roubaix, op 25 oktober, kan dat een extra piment geven. Sowieso zullen de kasseien, ook in Vlaanderen, er anders bijliggen, meer bedekt met modder, na de oogstperiode van de boeren. En dan ook weer de veldrijders als Van der Poel en Van Aert in het voordeel.

© AFP

De factor Froome bij Team INEOS

In mei zwollen de geruchten aan, in juli werd het bevestigd: Chris Froome verlaat eind dit seizoen Team INEOS en trekt naar Israël-Start Up Nation, voor een nog dikker contract tot het einde van zijn carrière (vijf jaar wordt gezegd).

Dat werpt nieuw licht op de machtsverhoudingen bij Team INEOS voor de rest van het seizoen. Met daarbij de cruciale vraag: benadert/evenaart de al 35-jarige Froome, na zijn verschrikkelijke val in de Dauphiné van vorig jaar, waarbij onder meer zijn dijbeen brak, weer zijn vroegere topniveau?

Dat zal al vanaf zaterdag moeten blijken, wanneer de Brit start in de La Route d'Occitanie, en vervolgens ook in de Tour de l'Ain (7 augustus) en de Dauphiné (12 augustus).

Zelfs als het antwoord 'ja' is, dan is het nog niet zeker dat Team INEOS-manager Dave Brailsford hem zal meenemen naar de Tour. Want daar worden Egan Bernal en Geraint Thomas de leider en de coleider, als de laatste winnaars van de Tour.

Past de eergierige Froome, die het team verlaat om elders kopman te zijn en nog nooit in dienst heeft gereden, dan nog in dat plaatje? Mogelijk wel, maar dan moet hij in de voorbereidingskoersen tonen dat hij zich in een eventuele assisterende rol kan/wil schikken.

Een Froome die voorbeeldig in dienst rijdt, zou Team INEOS alleszins kunnen gebruiken, als tegengewicht voor het nieuwe, andere machtsblok: Team Jumbo-Visma, waar ze wél uitpakken met drie kopmannen: Primoz Roglic, Tom Dumoulin en Steven Kruijswijk. Al staat, als je goed tussen de regels leest, ook daar één man (Roglic) een trapje hoger. Toch klinkt het ook bij de Nederlandse ploeg: "The road will decide."

Toch wordt het ook uitkijken naar andere toppers. Evengoed gaat het Sloveense wonderkind, Tadej Pogacar, als derde hond met het gele Tourbeen lopen. Of brengt Thibaut Pinot, een jaar na zijn dramatische opgave in de Tour, de miljoenen Fransen alsnog in vervoering? Of fladdert de herboren Nairo Quintana weg van iedereen? Om de vliegende BORA-Hansgrohebrigade, met de zeer onderschatte Emanuel Buchmann, niet te vergeten.

Allemaal factoren die tot de mooiste Tour in vele jaren kunnen leiden. Als die tenminste helemaal tot in Parijs raakt, of in Nice überhaupt al van start gaat.

Daar zal het coronavirus over beslissen.

