Hij zou niet willen ruilen met Wout van Aert, zegt hij. Toch is Alexander De Croo gefascineerd door topsport. En dus maakte de premier, exclusief voor de kerstspecial van Sport/Voetbalmagazine, graag een uur vrij om over zijn sportpassie te praten. Onder meer over zijn liefde voor de fiets.

Het is weinig bekend, maar zoals vele profatleten en amateursporters heeft ook Alexander De Croo (45) een Strava-account, goed voor 635 volgers. Daarop zet de premier zijn wekelijkse fiets/mountainbiketocht, de laatste maanden bijna altijd vergezeld van zijn zoon Tobias, zo blijkt uit de 'Met Tobias'-vermeldingen.

In de kerstspecial van Sport/Voetbalmagazine legt De Croo uit waarom. En waarom hij zo geniet van die fietstochten met zijn zoon, of alleen. Een passage uit het exclusieve interview.

U gaat dikwijls fietsen of mountainbiken met Tobias, zagen we op uw Strava-account.

Alexander De Croo: 'Ik zet Tobias er telkens bij om de lage gemiddelde snelheid te duiden. (lacht) Hij is ook pas twaalf jaar, hé. Vaak zet hij zich gewoon in mijn wiel. Maar dan zeg ik dat hij naast mij moet rijden, om wat bij te praten. Quality time tussen vader en zoon, hé. Tobias heeft wel karakter, hoor. Als hij afziet, geeft hij niet op. In tegenstelling tot Gabriël (zijn andere zoon, van acht jaar, nvdr), die zijn fiets al snel in de gracht gooit.' (lacht)

'Beiden zijn nu ook zot van de koers. Thuis is het alles Van Aert en Evenepoel wat de klok slaat. Tobias heeft het vooral voor Wout, Gabriël is meer fan van Remco. Hij moest zelfs wenen toen we live op tv diens val in de Ronde van Lombardije zagen. Gelukkig kwam er vlug goed nieuws.'

Hoezeer kijkt u uit naar uw fietstochten? Zondag (de dag voor het interview, nvdr) reed u bij twee graden, in de motregen, 55 kilometer. Na een zoveelste hectische week zou je bij zo'n weer evengoed in je warme zetel kunnen blijven zitten.

Alexander De Croo: 'Koude of regen heeft mij nooit tegengehouden, je kan je daar genoeg tegen kleden. Ik twijfel dan alleen of ik op de weg ga fietsen, of ga mountainbiken, want dan heb je achteraf een halfuur werk om je fiets schoon te maken. Ik heb die ritten, fysiek en mentaal, ook echt nodig. Een weekend zonder sport - soms ga ik ook lopen - is geen goed weekend. Niet kunnen bewegen, dat zou aan mij vreten. Een van de weinige voordelen van de coronacrisis trouwens: heel druk in de week, maar in het weekend ben ik door alle afgelastingen meer thuis en heb ik meer tijd om te sporten.'

Kunt u de politiek dan even vergeten?

Alexander De Croo: 'Het leuke van fietsen in de Vlaamse Ardennen is dat je te midden van de heuvels en velden rijdt. Ik beleef dat heel intens, ik rúík letterlijk de natuur. Meestal vertrek ik ook zonder vooropgestelde route. Ik sla willekeurig een weg in om mijn streek te ontdekken. Zo vergeet je automatisch alle dagelijkse zorgen. Als ik alleen fiets, luister ik soms wel naar podcasts. Fichebak van Sporza, waarin een sportterm belicht wordt, vind ik bijvoorbeeld heel goed. En gisteren heb ik een podcast over vaccins afgespeeld. Zo leerde ik weer wat bij.'

Als u het fysieke talent had gehad om een toprenner à la Wout van Aert te zijn, zou u uw politieke carrière daarvoor nu willen inruilen?

Alexander De Croo: (denkt na) 'Neen. Ten eerste omdat profwielrennen een levensgevaarlijke sport is, wat de voorbije maanden jammer genoeg meermaals is gebleken. Ten tweede - en dat geldt ook voor andere sporten - omdat een topatleet roofbouw pleegt op zijn of haar lichaam, continu balanceert op de rand van een blessure. Men onderschat dat fysieke én mentale gevecht. Dat zou ik niet aankunnen. Hoezeer bijvoorbeeld coureurs afzien op training en in wedstrijden. Mijn respect daarvoor is grenzeloos.'

Het volledige interview met Alexander De Croo, onder meer ook over zijn bewondering voor Michael Jordan, over zijn connectie met baseball en American football en over zijn liefde voor de Rode Duivels, kunt vanaf woensdag 16 december lezen in de extra dikke kerstspecial van Sport/Voetbalmagazine.

