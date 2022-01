Elke maandag kiezen we 10 opvallende cijfers en stats uit de voorbije sportweek. Deze keer onder meer over een Belgische wielerprimeur, de droogte van het Belgische veldrijden op het WK én van Cristiano Ronaldo in de maand januari.

Op de zoveelste juni van 2009 evenaarde Roger Federer op Roland Garros het grandslamrecord van Pete Sampras, met veertien stuks. Op dat moment telde Rafael Nadal zes grandslamzeges en Novak Djokovic één. Sindsdien was de Zwitser onafgebroken of alleen of mederecordhouder, tot Nadal zondag zijn 21e grandslamtitel veroverde.Zoveel grandslamtoernooien won Rafael Nadal respectievelijk als tiener én als dertiger. Alleen Djokovic won na zijn dertigste zoveel grandslams (acht), maar nooit als tiener. In het 'open' tijdperk, sinds 1968, pakte alleen Pete Sampras als tiener én als dertiger een grandslamzege, maar slechts één in beide leeftijdsgroepen. Het aantal punten dat Nadal behaalde in de gewonnen vijfsetter tegen Daniil Medvedev, elf mínder dan de Rus (189). De Spanjaard toonde zich op de cruciale momenten in de laatste drie sets de beste, dankzij zijn enorme strijdershart. Voor Nadal was het pas de eerste keer dat hij terugkeerde na twee verloren sets sinds zijn zege in de zestiende finale op Wimbledon in... 2007, tegen Mikhail Youzhny.Zoveel van de 26 miljoen Australiërs keken op tv naar de vrouwenfinale van de Australian Open, waarin thuisfavoriete Ashleigh Barty als eerste Australische sinds 1978 de titel behaalde. De laatste vijftien jaar scoorde alleen de finale bij de mannen in 2017, tussen Roger Federer en Rafael Nadal, nog beter.Voor de zoveelste keer op rij werd er geen Belg wereldkampioen veldrijden bij de mannen elite, na drie keer Mathieu van der Poel, nu Tom Pidcock, in Fayetteville. Een droogte van vier jaar die, sinds Eric De Vlaeminck in 1966 zijn eerste van zeven wereldtitels veroverde, slechts driemaal voorviel: van 1976 tot 1979, van 1985 tot 1988 en van 1990 tot 1993.De zoveelste renner werd Tom Pidcock die zich tot olympisch kampioen mountainbike én tot wereldkampioen veldrijden bij de elite kroonde. Slechts één renner heeft ook beide titels op zak, maar niet bij de profs: de Fransman Miguel Martinez veroverde in 1996 goud op het WK cyclocross bij de beloften en pakte vier jaar later de olympische titel in Sydney, bij de profs.Haar zoveelste wereldtitel in alle wielerdisciplines behaalde Marianne Vos in Fayetteville: na twee op de piste, drie op de weg haar achtste in het veld. Ze evenaart daarmee recordhoudster Jeannie Longo. In vergelijking met de legendarische Française behaalde de Nederlandse wel één olympische titel meer (twee vs. één).Voor de zoveelste keer in de wielergeschiedenis wonnen twéé Belgen op dezelfde dag in januari een UCI-race bij de profs: de pas 19-jarige Arnaud De Lie was, in zijn pas derde profkoers, de snelste in de Trofeo Palma, Amaury Capiot toonde zijn rappe benen in de GP La Marseillaise. Voor beiden was het hun allereerste elitezege. Voor Capiot een grote opluchting na liefst 82 toptienplaatsen.Zoveel miljoen dollar krijgt NFL-icoon Tom Brady vrijdag uitbetaald van de Tampa Bay Buccaneers, een deel van de tekenbonus toen hij in maart vorig jaar zijn contract met één jaar verlengde. Dat zou volgens welingelichte bronnen de reden zijn waarom de 44-jarige quarterback zijn afscheid nog niet heeft aangekondigd, ondanks alle mediaberichten.Van dat jaar is het geleden dat Cristiano Ronaldo geen enkel doelpunt scoorde in de maand januari. Hij speelde, gehinderd door een blessure, afgelopen maand ook slechts drie matchen voor Manchester United. Ronaldo's laatste goal dateert van de 3-1 zege tegen Burnley op 30 december 2021.