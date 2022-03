Elke week kiezen wij 10 opvallende cijfers en stats uit de sportactualiteit. Deze week onder meer over de zwaarste Parijs-Nice in 70 jaar, de winning goals van Cristiano Ronaldo en de weerbaarheid van de Oekraïense winterparalympiërs.

Het aantal podiumplaatsen (één zege, twee keer tweede, driemaal derde) op acht ritten dat Wout van Aert behaalde in Parijs-Nice. Dat aantal en percentage (75%) is het hoogste sinds 'Mister Paris-Nice' Sean Kelly in 1986 in 9 op 10 etappes in de top drie eindigde, en ook de vijfde van zijn zeven eindzeges veroverde.Van Aerts regelmaat leverde hem ook de groene trui op, zijn vierde eindzege in het puntenklassement van een WorldTourronde, na puntentruien in het Critérium Dauphiné (2019, 2020) en in Tirreno-Adriatico (2021). De laatste 40 jaar (sinds het afscheid van Freddy Maertens en Roger De Vlaeminck) deed geen enkele Belg beter in rittenkoersen die nu het WorldTourlabel hebben.Het percentage van de renners die de acht ritten in Parijs-Nice vervolledigen, amper 59 op 154 gestarte coureurs. Dat is het laagste percentage sinds de editie van... 1952, toen slechts 38 van de 131 renners de eindstreep in Nice bereikten (29%).Heel veel renners werden geveld door een verkoudheid/griep/coronavirus. Ook het slechte weer in het slotweekend, met vriestemperaturen op zaterdag op de top van de Col de Turini, en regen op zondag was een trigger om vroegtijdig af te stappen.Het aantal overwinningen dat Tadej Pogacar dit seizoen al behaald heeft (twee ritten en het eindklassement in de UAE Tour, de Strade Bianche en twee etappes, plus de eindzege in Tirreno-Adriatico). Dat is, na afloop van Parijs-Nice/Tirreno-Adriatico, het grootste aantal voor een regerende Tourwinnaar sinds... Eddy Merckx in 1971, 51 jaar geleden. De Kannibaal won toen drie etappes en het eindklassement in de Ronde van Sardinië en in Parijs-Nice (acht zeges in totaal).Pogacars' voorsprong zaterdag (1'03''), na twee beklimmingen van de Monte Carpegna, was naar Tirreno-Adriaticonormen ook uitzonderlijk. De grootste sinds de vijfde etappe in 1995 (ook op 12 maart), toen Gianluca Pierobon 1'42'' eerder over de finish reed dan de tweede.De voorsprong van de Sloveen in het eindklassement (1'52'') is ook de op twee na grootste in de geschiedenis van de Italiaanse rittenkoers, na Alberto Contador (2'05'' in 2014) en Tony Rominger (2'31'' in 1990). Het aantal keer dat Bart Swings in de laatste tien edities van de Wereldbeker massastart in de top drie is geëindigd, waarvan vier keer eerste in de jongste vijf jaar. Zoals ook het voorbije seizoen, na onder meer een zege in Heerenveen, afgelopen zondag. Alleen in 2016/17 werd de Herentenaar 'slechts' vierde in de eindstand. Zoveel van Cristiano Ronaldo's 807 doelpunten (een alltime record volgens FIFA, al is dat niet zeker) waren winninggoals of gelijkmakers, of 50,4%. 177 van zijn nu 807 treffers scoorde de Portugees, zoals afgelopen weekend, ook via een hattrick (59 stuks). Ook dat is een record. Lionel Messi heeft wel nog altijd een hoger scorepercentage per match: 79% (759 in 961 duels) vs. 73% (807 in 1110 wedstrijden) voor Ronaldo.Het scorepercentage per wedstrijd van Jelle Vossen in de Jupiler Pro League: 150 goals, waarvan de laatste zaterdag tegen Eupen, op 386 competitieduels (voor KRC Genk, Cercle en Club Brugge, en Zulte Waregem).In zoveel uur, plus 15 minuten, werkte Karel Sabbe de eerste drie loops (32 kilometer per loop, of in totaal 96 kilometer) van de Barkley Marathons af, misschien wel de zwaarste ultraloopwedstrijd ter wereld. De deelnemers moeten er immers hun eigen weg zoeken, met een kompas. Pas in de vierde lus, toen er nog twee van de 40 deelnemers overbleven, moest Sabbe, die begon te hallucineren, afhaken. Niettemin een fenomenale prestatie in een race waarvan slechts 18 van de 955 deelnemers sinds 1995 op tijd de finish bereikten (vijf lussen, van in totaal 160 km, binnen de 60 uur).Het aantal medailles, waarvan 11 keer goud, dat Oekraïne behaalde op de Paralympische Winterspelen in Peking, een record voor het door de oorlog geteisterde land. Het eindigde daarmee zelfs tweede op de medailleranking na thuisland China, dat liefst 61 medailles veroverde, waarvan 18 keer goud. Opmerkelijk: van de eerste deelname aan de Winter Paralympics in 2002 tot de vorige editie in 2018 had China welgeteld... één plak behaald. In Peking dus 60 meer (mede door massale investeringen).Het aantal zeges dat Gregg Popovich, de coach van de San Antonio Spurs boekte in de NBA. Hij stak daarmee Don Nelson voorbij op de alltime ranking, met bovendien een beduidend hoger winstpercentage: 65,8% vs. 55,7%. Popovich coacht de Spurs al sinds 1996 en had sindsdien 199 spelers onder zijn hoede. 48 procent van de huidige NBA-spelers was in 1996 nog niet geboren toen hij zijn eerste NBA-game coachte.Het bedrag in dollar (475.000 euro) dat iemand zondag in een onlineveiling betaalde voor de vermeende allerlaatste touchdown ball van NFL-icoon Tom Brady. De vermeende, want 's avonds kondigde de 44-jarige Brady zijn comeback aan, 40 dagen nadat hij 'definitief' afscheid had genomen.De kansen van de Tampa Bay Buccaneers om volgend seizoen een Superbowl te winnen stegen bij de gokkantoren meteen van 25/1 naar 7,5/1.