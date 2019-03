De tijdritgeboden van Campenaerts: 'Victor, ge zijt een beest!'

Geen renner is zo maniakaal bezig met tijdrijden als Victor Campenaerts (27). Het leverde hem al tweemaal goud op het EK, brons op het WK plus de Kristallen Fiets op. En in april misschien het uurrecord. Een blik op zijn tien tijdritgeboden.