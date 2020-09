Dat de vandaag jarige Tadej Pogacar (22) de jongste Tourwinnaar werd sinds 1904, wist u al. Maar welke andere opvallende stats moet u onthouden van de Tour 2020? Een overzicht, in 20 cijfers.

1

Zoveel ploegmaats van geletruiwinnaar Tadej Pogacar eindigden in de top 50 van het eindklassement: Jan Polanc als 40e. De laatste Tourwinnaar die slechts één ploegmaat in de top 50 had? Cadel Evans bij BMC in 2011, toen Steve Morabito als 49e finishte in Parijs.

0

Het aantal Sloveense renners dat deelnam aan de Tour in het jaar dat Tadej Pogacar geboren werd (1998).

22

Zijn zoveelste verjaardag viert de Sloveen vandaag, op 21 september. Een dag nadat hij op 20 september, in zijn laatste dag als 21e jarige, en voor het eerst in zijn carrière, de gele trui mocht dragen, in de 21e Tourrit. Eén dag nadat hij de tijdrit, de 20e Touretappe, won met 1 minuut en... 21 seconden.

1

Voor de eerste keer won een renner de Ronde van Frankrijk op een fiets met als opschrift Colnago, de legendarische Italiaanse fietsenproducent.

Dat andere Italiaanse fietsenmerk, Bianchi, dat Jumbo-Visma en Primoz Roglic sponsort, moet zo nog minstens een jaar wachten na de laatste zege van Marco Pantani in de Tour van 1998.

3

Wout van Aert werd de zoveelste (ex-)wereldkampioen veldrijden bij de profs die in de top 20 van het eindklassement van de Tour eindigde.

Na Rolf Wolfshohl (6e in de Tour van 1968, 15e in de Tour van 1962, drievoudig wereldkampioen cylocross in 1960, 1961 en 1963) en Jean Robic (Touwinnaar in 1947, plus nog vier top 20-plaatsen, wereldkampioen in het veld in 1950).

© BELGA

42.854

Zoveel volgers op Instagram heeft Wout van Aert meer in vergelijking met het begin van de Tour, zo'n 15 procent: 334.237 vs. 291.383

Van alle Belgische profs heeft Remco Evenepoel wel nog altijd de meeste Instagramvolgers: 382.806, plus 12.937 in vergelijking met de eerste Tourdag.

30

Alexander Kristoff (33), Primoz Roglic (30) en Michal Kwiatkowski (30) waren de enige dertigers die een rit wonnen. Met een gemiddelde leeftijd van 26 jaar en 178 dagen was de gemiddelde leeftijd van de ritwinnaar de laagste sinds de Tour van 1985 (toen 25 jaar en 350 dagen).

2

Zo veel podiumplaatsen behaalde Peter Sagan (twee keer derde). Het minste aantal in alle acht Rondes van Frankrijk die hij uitreed (op die van 2017 na dus, toen hij na vier ritten werd uitgesloten).

Met 47 podiumplaatsen in de Tour staat hij nu wel vijfde op de ranglijst aller tijden, na Eddy Merckx, André Leducq, Erik Zabel en Nicolas Frantz.

© BELGA

4

Zoveel grote rondes moest de rijkste wielerploeg van de wereld, Team INEOS, wachten op een ritzege in een grote ronde. Tot Michal Kwiatkowski in de laatste week van de Tour de ban brak, met ploegmaat Richard Carapaz aan zijn zijde.

De laatste etappeoverwinning van Team Sky/INEOS in een Grand Tour dateerde al van de 12e rit van de Ronde van Frankrijk van 2018, Geraint Thomas op Alpe d'Huez.

6

Voor de zoveelste keer op rij won Movistar het ploegenklassement van een grote ronde, voor de vijfde keer in de laatste zes jaar in de Tour.

© BELGA

39,868

De gemiddelde snelheid, in kilometer per uur, van eindwinnaar Tadej Pogacar. Voor het eerst sinds 2016 lag die gemiddelde snelheid nog eens onder de kaap van de 40 kilometer per uur (toen 39,574 kilometer per uur).

2017

Het jaar waarin Egan Bernal de Ronde van de Toekomst won, twee jaar later won hij de Tour.

In 2018 was Tadej Pogacar de beste in de Tour de l'Avenir, twee jaar nadien veroverde hij de gele trui.

© AFP

Tobias Foss (Jumbo Visma) won vorig jaar het eindklassement van de belangrijkste rittenkoers voor beloften. U weet dus op wie u moet gokken voor de Tour van 2021...

35

Zoveel jaar, plus 234 dagen oud was Richie Porte toen hij zondag op het eindpodium van de Tour stond, als derde.

Slechts één renners die een topdrieplaats behaalde in de Tour sinds 2000 was ouder dan hij: Jean-Christophe Peraud (37 jaar en 66 dagen in 2014, als tweede).

12

Zoveel renners van verschillende nationaliteiten wonnen een rit, een evenaring van het record van 2007.

0

Zoveel Spanjaarden en Italianen behaalde een ritzege. Het is al geleden van de editie van 1982 dat die twee grote wielerlanden achterbleven zonder etappezeges.

Spanje heeft met Enric Mas (4e) en Mikel Landa (5e) wel twee renners in de top 5 van het eindklassement. Italië heeft daarentegen slechts één renner in de top 60: Damiano Caruso, als 10e.

17

Het aantal toptienplaatsen dat dé aanvallersploeg van de Tour, Team Sunweb, verzamelde over 21 ritten, met Jumbo-Visma het meeste van alle ploegen.

© AFP

Opvallend: Jumbo-Visma heeft 6 renners in de top 50 van het eindklassement, Team Sunweb geen enkele...

11

De plaats van de beste Fransman in het eindklassement (Guillaume Martin). Slechts tien keer eerder in de Tourgeschiedenis eindigde geen enkele Franse renner in de top 10. De laatste keer was dat in 2013, toen Romain Bardet 15e werd.

15

Jens Debusschere finishte in de rit naar de Col de la Loze buiten tijd, na kopman Bryan Coquard te hebben geholpen. Het was 15 jaar geleden dat een Belg in de Tour niet binnen de tijdslimiet arriveerde.

In 2005 was Kevin Hulsmans in de rit naar Briançon de ongelukkige. Twee jaar ervoor moest ook Axel Merckx zo de Tour verlaten, in Luz-Ardiden.

© BELGA

6

Op zoveel uur, plus 7 minuten en 2 seconden eindigde Roger Kluge (Lotto-Soudal) van eindwinnaar Tadej Pogacar.

De grootste achterstand van de rode lantaarn sinds... 1954, toen Marcel Dierkens 6 uur, 7 minuten en 29 seconden meer nodig had dan eindwinnaar Louison Bobet.

3

Zo veel uur, plus 27 minuten bedroeg de gemiddelde achterstand van de 145 renners die na Tadej Pogacar finishten in het eindklassement. In de laatste 30 jaar lag dat gemiddelde nooit hoger, zelfs een uur meer dan vorig jaar.

Van alle grote rondes sinds 1990 was alleen in de Giro van 2015 de gemiddelde achterstand op de eindwinnaar nog groter: toen 3 uur en 44 minuten.

Toen eindigde de rode lantaarn, Marco Coledan, op 6 uur, 40 minuten en 13 seconden. De voorlaatste, op 6 uur, 33 minuten en 40 seconden? Ene Roger Kluge.

© AFP

