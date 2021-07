Dat Tadej Pogacar (22) de jongste renner ooit werd die twee keer de Ronde van Frankrijk won, wist u al. Wat nog te onthouden van de Tour 2021? Een overzicht, in 21 cijfers.

100

Zijn zoveelste zege, sinds hij in maart 2014 prof werd, behaalde Wout van Aert afgelopen zaterdag in de Tourtijdrit naar Saint-Emilion (wegraces en veldritten samen, inclusief wedstrijden op de nationale kalender en criteriums). In Parijs deed hij daar zondag nog eentje bovenop, tot 101, zijn 25e UCI-overwinning op de weg als eliterenner.

...

Zijn zoveelste zege, sinds hij in maart 2014 prof werd, behaalde Wout van Aert afgelopen zaterdag in de Tourtijdrit naar Saint-Emilion (wegraces en veldritten samen, inclusief wedstrijden op de nationale kalender en criteriums). In Parijs deed hij daar zondag nog eentje bovenop, tot 101, zijn 25e UCI-overwinning op de weg als eliterenner.Als zoveelste (officiële) ex-wereldkampioen veldrijden bij de elite won Wout van Aert drie etappes in één Tour de France, na Jean Robic in 1947 (wereldkampioen cyclocross in 1950). En ook de eerste die een tijdrit op zijn erelijst zette. Samen met Eddy Merckx en Jean Aerts is hij ook de enige Belg die in de Tour én een groepssprint én een tijdrit én een bergrit op zijn palmares heeft geschreven. Merckx en Van Aert realiseerden die triple bovendien in hetzelfde jaar (1974 en 2021). Tussenin deed alleen Bernard Hinault hen dit na (1979).De plaatsen die Wout van Aert bekleedde in het punten- en het bergklassement. Hij is pas de derde renner sinds 2000 die in beide klassementen in de top vijf eindigde, na Cadel Evans in 2011 (vierde groene trui, vierde bergtrui) en Julian Alaphilippe in 2018 (vijfde groene trui, eerste bergtrui). Voor de laatste landgenoot die daar in slaagde moet je al terugkeren naar 1980, toen Ludo Peeters tweemaal als derde eindigde. Daarvoor realiseerde uiteraard ook Merckx dat, in zowel 1975, 1974, 1972, 1971, 1970 als 1969. In dat laatste jaar won de Kannibaal zelfs het groen én de bollen.Zoveel jaar is het geleden dat de Tourwinnaar in zijn voorbereiding niet het Criterium Dauphiné of de Ronde van Zwitserland gereden heeft. In 1998 was Marco Pantani de laatste die de dubbel Giro/Tour realiseerde. Tadej Pogacar reed dit jaar in juni alleen de Ronde van Slovenië en het Sloveens kampioenschap.De gemiddelde leeftijd van de drie renners op het Tourpodium: Tadej Pogacar (22), Jonas Vingegaard (24) en Richard Carapaz (28). Dat is, berekend tot op de dag nauwkeurig, het jongste podium in 50 jaar. In 1971 waren Eddy Merckx (26), Joop Zoetemelk (24) en Lucien Van Impe (24) gemiddeld net iets jonger (25,14 jaar).De gemiddelde snelheid in km per uur in deze Tour van winnaar Tadej Pogacar. De hoogste sinds de editie van 2005, toen de later geschrapte Lance Armstrong een record van 41,654 km per uur neerzette. Voor het eerst werd sindsdien werd ook de kaap van de 41 km per uur gerond.Zoveel ritzeges werden behaald door Sloveense renners: drie voor Tadej Pogacar, twee voor Matej Mohoric. Op basis van het huidige bevolkingsaantal (2,1 miljoen) is Slovenië het kleinste land dat met twéé verschillende renners zoveel etappeoverwinningen in de Tour heeft veroverde. Alleen het kleinere Luxemburg haalde ook dat aantal van vijf ritzeges, maar telkens met één coureur: Nicolas Frantz in 1928, François Faber (zes ritzeges) in 1909.Zoveel massasprinten won Deceuninck-Quick-Step, sinds de start van het team in 2003, in de Tour, na de vier onverwachte ritzeges van Mark Cavendish in de jongste editie. De Manxman behaalde er voor de Belgische ploeg in totaal zes, net als Tom Boonen en Marcel Kittel. Fernando Gaviria, Sam Bennett en Gert Steegmans twee, Elia Viviani één. Cavendish evenaarde niet alleen Merckx' ritzegerecord (35), hij haalde voor Patrick Lefevere ook de derde groene trui binnen, na Boonen (2007) en Bennett (2020). Zoveel jaar is het geleden dat België vijf ritten won in de Tour. In 2021 met Wout van Aert (drie), Tim Merlier en Dylan Teuns. In 1986 staken vijf verschillende coureurs hun handen in de lucht, met etappeoverwinningen voor Pol Verschueren, Ludo Peeters, Eddy Planckaert, Rudy Dhaenens en Frank Hoste.Zoveel keer eindigden twee Belgen op de eerste twee plaatsen in een massasprint: Tim Merlier en Jasper Philipsen in Pontivy, Wout van Aert en Jasper Philipsen in Parijs. Het is al veertig jaar geleden, van de Tour van 1981, dat Belgen minstens twee van die dubbelslagen realiseerden. Eddy Planckaert en Freddy Maertens werden eerste en tweede in Zolder, draaiden de rollen om in Hasselt en in Parijs won Maertens voor Fons De Wolf.Zo weinig teams wonnen een rit, of amper 35 procent van de 23 ploegen. Qua verhouding keerden er in de naoorlogse Tourgeschiedenis nooit zo weinig teams met een etappewinst naar huis.Zoveel renners van Jumbo-Visma beëindigden de Tour. Toch eindigde een van die vier, Jonas Vingegaard, op het eindpodium. Het is al van de fameuze editie van 1989 geleden dat een ploeg met zo weinig coureurs de top drie van het eindklassement haalde: Greg LeMond won toen die Tour, met alleen ADR-ploegmaats René Martens, Johan Lammerts en Johan Museeuw aan zijn zijde. Jumbo-Visma behaalde bovendien ook vier etappezeges (drie met Wout van Aert en één met Sepp Kuss).Het jaar waarin Team Sky/INEOS voor het laatst geen enkele ritzege in de Tour behaalde (de editie waarin kopman Chris Froome uitviel na een val). Een dieptepunt dat het nu opnieuw bereikte, met ook slechts twee topdrieplaatsen in een etappe (Richard Carapaz op de twee aankomsten bergop in de Pyreneeën).Zoveel grote rondes op rij, sinds de Vuelta van 2017 (Astana), werd het ploegenklassement gewonnen door Team Sky/INEOS (driemaal) of Movistar (zeven keer). Bahrain-Victorious maakte een einde aan die reeks, met 19'12'' voorsprong op EF Education en Jumbo-Visma. INEOS eindigde nog als vierde, Movistar als negende. Het slechtste resultaat in het ploegenklassement van de Tour voor de Spaanse ploeg sinds 2011, toen het pas 22e en laatste werd.Zoveel succesvolle solo's telde deze Tour (Mohoric twee keer, Teuns, O'Connor, Van Aert, Politt, Mollema, Kuss en Konrad). Télkens als een vroege vluchtersgroep voorop bleef, ontsnapte daaruit één renner, om de ritzege te pakken. Ook Julian Alaphilippe, Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar kwamen solo over de streep, maar in sprint bergop.Ongeveer zoveel kilometers, verdeeld over vijf ontsnappingen, reed Brent Van Moer in de aanval in zijn allereerste Tour. Alleen Franck Bonnamour (die de prijs van de Superstrijdlust won), Matej Mohoric en Julien Bernard telden meer aanvalskilometers.Het aantal keer dat Jasper Stuyven in zijn carrière een toptienplaats in een rit in de Tour heeft behaald, waaronder drie in de voorbije editie (één keer tweede, tweemaal tiende). Helaas voor de Leuvenaar nog altijd zonder etappesucces.Zoveel verschillende nationaliteiten eindigden in de top tien van het eindklassement. Dat is een evenaring van het record van 1993. Alleen de Spanjaarden tellen twee renners in de top tien (Enric Mas als zesde en Pello Bilbao als negende).Zoveel renners uit verschillende ploegen bekleedden de top 14 van het eindklassement. Dat is een record in de geschiedenis van de Tour (met merkenteams). In 1970 eindigden er coureurs uit elf verschillende teams in de top elf. AG2R is de enige ploeg die met Ben O'Connor (vierde) en Aurélien Paret-Peintre (vijftiende) twee renners heeft in de top 15.Al zoveel grote rondes is het geleden dat een Belg een toptienplaats in het eindklassement behaalde. In de Tour van 2012 bekleedde Jurgen van den Broeck een vierde plaats. De zeventiende plaats van Dylan Teuns in deze Tour is wel het beste Belgische eindresultaat sinds de dertiende stek van Serge Pauwels in de Tour van 2015.Zoveel renners bereikten Parijs niet, van de 184 die in Brest startten, of 23,37 procent, mede door de vele valpartijen en renners die afstapten met oog op de Spelen. Het is al geleden van de Tour van 2007 dat een groter deel van het deelnemersveld vroegtijdig de remmen dichtkneep (toen 48 van de 189 renners, 25,40%).