Op 5 juli 1975 behaalde Eddy Merckx zijn 34e en laatste ritsucces in de Ronde van Frankrijk, in een tijdrit naar Auch. Eerder die Tour had hij ook al de chronoproef in Merlin-Plage op zijn naam geschreven. Niet toevallig twee keer tegen de klok, want de Brusselaar boekte 16 van zijn 34 Tourritzeges in een tijdrit of in een proloog. Daarnaast kwam hij ook acht keer solo over de finish. Onder meer na zijn legendarische raid naar Mourenx in 1969, bij zijn eerste etappeoverwinning in 1969 op de Ballon d'Alsace, of een jaar later op de Mont Ventoux.De Kannibaal was daarnaast zevenmaal de snelste van een groep van minder dan tien renners en twee keer van een groep van vijftien coureurs (in Straatsburg in 1971 en in Seo de Urgel in 1974, weliswaar na een tumultueuze aanloop met een valpartij, waardoor hij met vijftig meter voorsprong de laatste rechte lijn indraaide).Eénmaal was Merckx ook de snelste van een ruime groep van 95 renners: in de slotrit van de Tour van 1974, eindigend op de piste van La Cipale in Vincennes. Althans op papier, want Patrick Sercu reed er als eerste over de finishlijn, nadat hij Merckx, die de sprint op de velodroom op kop was begonnen, had geremonteerd. Door de linkerkant te kiezen had de West-Vlaming echter Staf Roosbroeck duidelijk gehinderd, wat die met een handgebaar duidelijk aangaf. Hoewel de Antwerpenaar geen klacht indiende, werd Sercu door de wedstrijdjury gedeclasseerd. Niet naar de laatste plaats, zoals het reglement bepaalde, maar naar de derde stek, omdat de drie (zogezegd) "afgescheiden van de rest van het peloton" over de eindstreep kwamen. Een compromis op zijn Belgisch redde zo de groene trui van Patrick Sercu. Anders had zijn goeie vriend en geletruiwinnaar Merckx ook dat puntenklassement op zak gestoken.De Brusselaar kreeg zo zijn 32e Tourritzege 'cadeau', en zou er in 1975 dus nog twee aan toevoegen, tot hij aan een totaal van 34 kwam. Nota bene behaald in amper zes edities. Alleen in zijn laatste Tour, die van 1977, won Merckx geen rit.44 jaar later benadert Mark Cavendish, na zijn sprintsucces in Valence, tot op één zege zijn record. 33 overwinningen, veroverd tussen 2008 en 2021, waarvan ééntje in de sprint met een groepje van minder dan tien man, in de waaieretappe naar Saint-Amand-Montrond in 2013. De kans is reëel dat de Brit nog deze Tour Merckx evenaart of misschien zelfs nog overtreft, maar de manier waarop zal dus totaal verschillend geweest zijn.