Pauwels Sauzen-Bingoal bezette afgelopen zondag in de Superprestigemanche in Merksplas het volledige podium én heeft nu met drie verschillende renners drie opeenvolgende klassementswedstrijden gewonnen. Hoe uitzonderlijk zijn die trilogieën?

Pauwels Sauzen-Bingoal maakt van de (voorlopige) afwezigheid van Wout van Aert en Mathieu van der Poel volop gebruik om zijn stempel op het veldritseizoen te drukken. Het won zeven van de tien zogenaamde tv-crossen tot dusver, waaronder het EK in Rosmalen met Eli Iserbyt en vier klassementsraces met tweemaal Iserbyt (in Ruddervoorde en op de Koppenberg), gevolgd door Laurens Sweeck in Niel en Michael Vanthourenhout vorige zondag in Merksplas.

Pauwels Sauzen-Bingoal maakt van de (voorlopige) afwezigheid van Wout van Aert en Mathieu van der Poel volop gebruik om zijn stempel op het veldritseizoen te drukken. Het won zeven van de tien zogenaamde tv-crossen tot dusver, waaronder het EK in Rosmalen met Eli Iserbyt en vier klassementsraces met tweemaal Iserbyt (in Ruddervoorde en op de Koppenberg), gevolgd door Laurens Sweeck in Niel en Michael Vanthourenhout vorige zondag in Merksplas.Daar werd zelfs het hele podium bezet met crossers van manager Jurgen Mettepenningen, want Iserbyt eindigde na Vanthourenhout als tweede, Sweeck als derde. Sinds de intrede van Mathieu van der Poel en Wout van Aert als profs, in het veldritseizoen 2014/2015, was daar tot zondag slechts één ploeg in geslaagd: Telenet-Fidea Lions in de Wereldbekermanche van Hoogerheide in 2017, toen Lars van der Haar won voor Tom Meeusen en Corné van Kessel. Met die nuance dat Van Aert toen niet deelnam en Van der Poel een zeldzame offday beleefde, en pas als 24e finishte (zijn slechtste resultaat ooit in een klassementscross).In het pre-Van Aert/Van der Poeltijdperk moet je al teruggaan naar de Sluitingsprijs in Oostmalle van februari 2010 voor een podium met drie renners van dezelfde ploeg in een klassementscross. Toen ook Telenet-Fidea met Bart Wellens als winnaar en Zdenek Stybar als tweede en Kevin Pauwels als derde.Die drie wonnen dat seizoen ook elk minstens één klassementscross, zoals Telenet-Fidea het volgende seizoen (2010/11) met drie verschillende renners een wedstrijd in de Wereldbeker, Superprestige of de GVA-Trofee op zak stak, toen ook met Stybar en Pauwels, aangevuld door Tom Meeusen. Dat is sindsdien geen enkele ploeg meer gelukt, tot Pauwels Sauzen-Bingoal dus dit seizoen, met Iserbyt, Sweeck en Vanthourenhout.Sinds de GVA-Trofee eind jaren 90 een volwaardig klassementscriterium werd (met de beste veldrijders aan de start), heeft slechts één ploeg met nog meer verschillende pionnen gescoord: het Rabobank Continental Team in het seizoen 2005/06. Dat bezette toen met Sven Nys, Richard Groenendaal, Lars Boom en Gerben de Knegt in minstens één klassementscross het hoogste podiumtrapje.Al even uitzonderlijk is de drie op een rij in klassementscrossen met drie verschillende renners. Een reeks die alleen de Spaarselectploeg in het begin van het seizoen 2001/02 neerzette, toen Bart Wellens en Erwin Vervecken de Superprestigewedstrijden in achtereenvolgens Ruddervoorde en Sint-Michielsgestel wonnen en Peter Van Santvliet de beste was in de GVA-Trofeemanche in Niel.Ook opmerkelijk: Michael Vanthourenhout behaalde afgelopen zondag in Merksplas zijn eerste zege in een klassementscross op een leeftijd van 26 jaar, 11 maanden en 12 dagen. Je moet al teruggaan naar januari 2013 voor een nog oudere debutantwinnaar in een klassementsrace: toen won de Tsjech Martin Bina op een leeftijd van 29 jaar, 7 maanden en 30 dagen de WB-wedstrijd in Hoogerheide, zijn enige grote zege ooit.Voor een nog oudere Belg die zijn eerste klassementscross won, moet je zelfs al terugkeren naar 2003, toen Ben Berden de Sluitingsprijs in Oostmalle op zijn naam schreef, op een leeftijd van 27 jaar, 4 maanden en 24 dagen. De oudste Belg die zo'n eerste grote zege behaalde in een klassementscross (WB, SP en GVA-Trofee - vanaf eind jaren 90) is Peter Van Santvliet. Die zegevierde in 2000 in Gavere op een leeftijd van 31 jaar, 6 maanden en 6 dagen.