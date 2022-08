Vrijdag begint in Utrecht de 77e Ronde van Spanje. Een Vuelta Holanda, met Belgische blikvangers als Tim Merlier en Remco Evenepoel, veel oude en jonge vedetten, en per traditie véél aankomsten bergop. Een overzicht in 22 opvallende cijfers.

Voor de zoveelste keer start de Vuelta in het buitenland, na Lissabon (1997), Assen (2009, ook in Nederland) en Nîmes (2017) nu in Utrecht.

Voor de zoveelste keer start de Vuelta in het buitenland, na Lissabon (1997), Assen (2009, ook in Nederland) en Nîmes (2017) nu in Utrecht.Zolang is het al geleden, van 24 augustus 2019, dat er een ploegentijdrit op het programma van een WorldTourkoers stond: toen ook in de Vuelta, in Torrevieja. De Ronde van Spanje knoopt weer aan met die traditie met de TTT in Utrecht. Er staat ook één tijdrit van 31,1 km op het menu, halverwege de Vuelta, op dag 10.Zoveel kilometers telt de Vuelta dit jaar, als kortste grote ronde van 2022 (de Giro was 3449,6 km lang, de Tour 3346,5 km). Het is ook de derde kortste Vuelta sinds 2010 (exclusief de ingekorte editie van 2020). Al is deze editie wel langer dan zeven edities in het eerste decennium van deze eeuw, toen er nog meer korte etappes werden gepland. De afstand van de langste rit in lijn, de tweede met start en aankomst in Breda. De kortste is die naar Madrid (96,7 km).Het aantal ex-winnaars aan de start, met Alejandro Valverde (2009), Vincenzo Nibali (2010), Chris Froome (2011, 2017), Nairo Quintana (2016), Simon Yates (2018) en Primoz Roglic (2019, 2020 en 2021). Samen goed voor liefst 18 eindzeges in grote rondes, op 117 (!) deelnames.Het aantal Belgen dat vrijdag in Utrecht het startblad zal tekenen, vier meer dan in de Giro, evenveel als in de Tour. En twee minder dan vorig jaar in de Ronde van Spanje.Voor het zoveelste jaar op rij, sinds 2015, start Thomas De Gendt in twee grote rondes, iets wat hij ook al deed in 2012 en 2013. Alleen in 2014 nam de Oost-Vlaming deel aan 'slechts' één grote ronde.Zoveel jaar en 28 dagen oud zal Dries Devenyns vrijdag zijn. Hij is daarmee de oudste Belg aan de start van de Ronde van Spanje sinds Lucien Van Impe in 1986, die telde toen 39 jaar en 184 dagen.Het leeftijdsverschil tussen Remco Evenepoel (22 jaar en 206 dagen) en ploegmaat Ilan Van Wilder (22 jaar en 97 dagen), de jongste Belgische deelnemer. Beide streekgenoten koersen al tegen/met elkaar sinds het eerste koers/juniorenjaar van Evenepoel in 2017. Liefst zes keer eindigde Van Wilder dat jaar en het volgende seizoen (2018) als tweede na de Schepdaalnaar.Zoveel jaar jong was Eric Vanderaerden toen hij in 1983 twee ritten won in de Vuelta. Hij zal dus de jongste Belgische ritwinnaar van de Ronde van Spanje blijven. Zoveel jaar op rij, sinds 2015, hebben Belgische renners een rit gewonnen in de Vuelta. De langste reeks van de drie grote rondes (Giro twee opeenvolgende jaren, Tour vier opeenvolgende jaren)In zijn zoveelste grote ronde start Tim Merlier, na de Giro en Tour vorig jaar, waarin hij telkens een rit won, en ook moest opgeven. Als de Wortegem-Petegemnaar zijn serie voortzet dan wordt hij pas de derde Belg in de laatste 40 jaar die in zijn eerste drie Grand Tours telkens een etappezege behaalt. De twee anderen zetten zelfs een serie van vier neer: Eric Vanderaerden (in de Vuelta 1983, en de Tour 1983, 1984 en 1985) en Wout van Aert (in de Tour van 2019, 2020, 2021, 2020 - and counting).Zo veel Belgen hebben de laatste 25 jaar de leiderstrui in de Vuelta gedragen: Dylan Teuns 1 dag in 2019, Yves Lampaert 1 dag in 2017, Philippe Gilbert 5 dagen in 2010, en Stijn Devolder 1 dag in 2007.Zoveel jaar en 145 dagen jong was Frans Demulder toen hij in 1960 zijn eerste leiderstrui in de Vuelta aantrok, waarop hij acht dagen later ook de eindzege behaalde. Niet de allerjongste Belgische leider van het algemeen klassement, want Gustaaf Deloor telde in 1935 slechts 21 jaar en 311 dagen toen hij voor het eerst bovenaan die ranking stond, als voorbode voor zijn latere eindzege. Remco Evenepoel (bij de start 22 jaar en 206 dagen oud) kan dus hoogstens de derde jongste landgenoot worden die (voor minstens één dag) het leidersshirt aantrekt. Zoveel jaar na zijn eerste grote ronde (tevens zijn eerste Vuelta, waarin hij als 22-jarige in de 15e rit opgaf) begint Alejandro Valverde aan zijn 16e Ronde van Spanje. Het wordt de 32e en allerlaatste Grand Tour uit zijn illustere carrière. Vincenzo Nibali start in zijn 27e en allerlaatste grote ronde.Zo veel jaar en 337 dagen oud zal de Spanjaard Juan Ayuso zijn als hij vrijdag van het startpodium rolt. Als de jongste Vueltadeelnemer sinds Eduardo Chozas in 1980, die toen slechts 19 jaar en 292 dagen op zijn levensteller had staan.Al even opvallend: op de dag waarop Ayuso geboren werd, werkte Valverde de tiende rit van zijn allereerste Vuelta af...Verdeeld over 42 officiële beklimmingen en 9 aankomsten bergop worden er zoveel hoogtemeters overwonnen. Meer dan in de Tour (ongeveer 48.000), maar wel minder dan in de Giro (ongeveer 52.500). Ook ter vergelijking: de laatste zes jaar werd vier keer de kaap van de 50.000 hoogtemeters overschreden. Een moordende Vuelta is het dus niet.Het hoogteverschil tussen de laagste officiële bergtop en de hoogste. De laagste (70 meter) is die van de Amerongse berg, of de 'Alto de Amerongse' in het roadbook van de Vuelta, de eerste 'heuvel/berg' op het parcours dit jaar, in de tweede rit naar Utrecht. De hoogste (2512 meter) die is van de Alto de la Hoya Mora/Monachil, het eindpunt van de 22 km lange beklimming naar de Sierra Nevada.Zo weinig landgenoten zijn er na de laatste Belgische podiumplaats in het eindklassement (Johan Bruyneel, 3e in 1995) in de top 10 geëindigd: Maxime Monfort en Jurgen Van den Broeck, 6e en 8e in 2011.Zoveel Belgen waren ploegmaat van de eindwinnaar van de Vuelta in de laatste 25 jaar: Nathan Van Hooydonck van Primoz Roglic (Jumbo-Visma) in 2022, Ben Hermans van Chris Horner (RadioShack-Leopard) in 2013 en Frederik Willems van Vincenzo Nibali (Liquigas) in 2010.Een lijstje dat dit jaar niet zal worden aangevuld, tenzij Evenepoel de Vuelta zou winnen... En Dries Devenyns, Pieter Serry, Ilan Van Wilder en Louis Vervaeke zich daarbij zouden voegen. Zijn zoveelste Vuelta op rij kan Primoz Roglic op zijn erelijst zetten, wat nog nooit iemand realiseerde. Roberto Heras was ook viermaal de beste, maar er zaten twee jaar tussen zijn eerste (2000) en tweede (2003) eindzege. Alleen Jacques Anquetil (1961-1964), Eddy Merckx (1969-1972) en Miguel Indurain (1991-1995) wonnen ooit dezelfde grote ronde minstens vier opeenvolgende keren - alle drie de Tour de France.Zo weinig renners hebben de dubbel Giro/Vuelta gerealiseerd: Eddy Merckx (1973), Giovanni Battaglin (1981) en Alberto Contador (2008), als enige sinds de Vuelta van april naar het najaar verhuisde. Jai Hindley kan dit jaar de vierde worden, na zijn verrassende eindzege in de Giro.