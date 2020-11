De wielerawards van Sport/Voetbalmagazine: wie is uw renner van het jaar?

Na de eindzege van Primoz Roglic in de Vuelta zit het bijzondere wielerseizoen erop. Tijd om prijzen uit te reiken. Wie is uw renner van het jaar en wat is uw moment, koers, beeld en verrassing van het jaar? Stemmen maar!