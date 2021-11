Deceuninck - Quick Step biedt een uitweg voor Ilan Van Wilder (21), die het niet langer naar zijn zin had bij Team DSM. Beide wielerteams vonden een akkoord voor een onmiddellijke overgang, zo raakte donderdag bekend.

'We zijn blij Ilan vast te kunnen leggen, een renner die ons team iets kan bijbrengen en die zich hier verder kan ontwikkelen', reageert Patrick Lefevere, teammanager van Deceuninck - Quick Step. 'Wij geloven dat Ilan toegevoegde waarde biedt wat betreft onze klassementsambities.'

'Het was geen optie dat een renner zou proberen zijn contract te verbreken door publieke verklaringen of voor de rechtbank, aan een overgang op die manier zouden we niet meegewerkt hebben', stelt Iwan Spekenbrink, CEO van Team DSM. 'We stonden open voor een overgang op de juiste manier. Het is goed te zien dat Ilan en zijn makelaar toelieten dat de twee teams op een correcte manier een overgang regelden. We wensen Ilan en Deceuninck - Quick Step al het beste.'

Van Wilder, twee jaar geleden derde in de Ronde van de toekomst, geldt als een groot wielertalent. Dit jaar werd hij onder meer vierde in de tijdrit in de Ronde van Romandië en het BK tijdrijden en vijfde in de tijdrit van de Dauphiné. Bij Team DSM zat hij op een zijspoor, zijn relatie met het management was bekoeld.

'We zijn blij Ilan vast te kunnen leggen, een renner die ons team iets kan bijbrengen en die zich hier verder kan ontwikkelen', reageert Patrick Lefevere, teammanager van Deceuninck - Quick Step. 'Wij geloven dat Ilan toegevoegde waarde biedt wat betreft onze klassementsambities.' 'Het was geen optie dat een renner zou proberen zijn contract te verbreken door publieke verklaringen of voor de rechtbank, aan een overgang op die manier zouden we niet meegewerkt hebben', stelt Iwan Spekenbrink, CEO van Team DSM. 'We stonden open voor een overgang op de juiste manier. Het is goed te zien dat Ilan en zijn makelaar toelieten dat de twee teams op een correcte manier een overgang regelden. We wensen Ilan en Deceuninck - Quick Step al het beste.' Van Wilder, twee jaar geleden derde in de Ronde van de toekomst, geldt als een groot wielertalent. Dit jaar werd hij onder meer vierde in de tijdrit in de Ronde van Romandië en het BK tijdrijden en vijfde in de tijdrit van de Dauphiné. Bij Team DSM zat hij op een zijspoor, zijn relatie met het management was bekoeld.