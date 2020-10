De Italiaan Diego Ulissi (Ita/UAE-Team Emirates) heeft vrijdag de dertiende etappe in de Ronde van Italië (WorldTour) op zijn naam geschreven.

Na 192 kilometer tussen Cervia en Monselice haalde Ulissi het in de sprint van een uitgedunde kopgroep nipt voor de Portugese rozetruidrager Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step), die steviger aan de leiding staat dankzij zes bonificatieseconden. De Oostenrijker Patrick Konrad vervolledigde het podium. Voor Ulissi was het al de tweede ritzege in deze Giro, eerder triomfeerde hij in de tweede etappe. De Italiaan won in zijn carrière al acht ritten in de Ronde van Italië. Harm Vanhoucke behoorde tot de vlucht van de dag, die nog voor de finale door het peloton werd opgepeuzeld. De Fransman Geoffrey Bouchard en de Italiaan Alessandro Tonelli hielden het langst stand, zij werden op 17 kilometer van de meet ingerekend. Zaterdag staat een individuele tijdrit op het programma, over een heuvelachtig parcours van 34,1 kilometer tussen Conegliano en Valdobbiadene.