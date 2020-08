Remco Evenepoel kan zaterdag in Lombardije de jongste naoorlogse winnaar van een wielermonument worden.

Zondag behaalde Remco Evenepoel in de Ronde van Polen als jongste renner ooit de eindzege in een WorldTourrittenkoers, ruim een maand jonger dan Tadej Pogacar in Californië vorig jaar. Zaterdag kan hij daar nog een record aan toevoegen, op een leeftijd van 20 jaar, 6 maanden en 21 dagen. Wint hij Il Lombardia, dan zal hij ruim een half jaar jonger zijn dan Jean-Pierre Monseré, toen die in 1969 op zijn 21 jaar en 33 dagen de beste was in Como. Ruim tien maanden voor de West-Vlaming op 16 augustus 1970 wereldkampioen werd, komende zondag exact 50 jaar geleden. Hoe symbolisch zou het zijn als het nieuwe Belgische supertalent een dag vroeger, ter aflossing van Jempi, de jongste naoorlogse winnaar van Il Lombardia wordt. En zelfs de op één na jongste in de geschiedenis, want alleen de Italiaan Giovanni Gerbi was in de allereerste editie van de Klassieker van de Dode Bladeren 28 dagen jonger.

Evenepoel zou zo ook ene Eddy Merckx aflossen als de jongste winnaar van een van de vijf wielermonumenten sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. De Kannibaal won in 1966 op een leeftijd van 20 jaar, 9 maanden en 3 dagen Milaan-Sanremo, 73 dagen ouder dan Remco zaterdag zal zijn.

Sowieso wordt de renner van Deceuninck-Quick-Step de jongste Belgische profrenner aan de stárt van Il Lombardia in 69 jaar. In 1951 was Joseph Schils 20 jaar en 47 dagen jong toen hij er de start nam.

In recentere wielertijden nam er wel al een jongere Belg deel aan een ander monument: Otto Vergaerde was in 2014 slechts 19 jaar en 286 dagen toen hij begon aan Luik- Bastenaken-Luik, maar er wel het einde niet haalde.

