Dopingcontrole tijdens Gala van de Flandrien was niet op vraag van NADO Vlaanderen

Serry werd dinsdagavond uit de zaal in het Casino-Kursaal van Oostende geplukt om een dopingcontrole af te leggen. Het voorval veroorzaakte flink wat ophef.

De renner van Quick-Step Floors zei zich 'een gedetineerde met een enkelband te voelen,' en ook rennersvakbond CPA deed zijn beklag over de timing.

NADO Vlaanderen, dat het dopingbeleid in Vlaanderen beheert, laat nu in een persbericht weten niet verantwoordelijk te zijn voor de opmerkelijke controle van Serry.

Volgens de organisatie werd de dopingcontrole uitgevoerd in opdracht van het CADF (Cycling Anti-Doping Foundation). Dat is de onafhankelijke antidopingorganisatie van de UCI die renners van wielerteams, aangesloten bij de UCI World Tour, aan een controle buiten competitie kan onderwerpen.

'Dit kan overal ter wereld worden uitgevoerd ongeacht kennisgeving aan of in aanwezigheid van de lokale Nationale Antidopingorganisatie. De controleurs op de dopingcontrole tijdens het Gala van de Flandrien, handelden in opdracht van het CADF en zijn op geen enkele manier verbonden met NADO Vlaanderen,' klinkt het.

'Deze controle berust dus op factoren waar NADO Vlaanderen helemaal geen vat op heeft, namelijk de aanwezigheid van de renner op een locatie in Vlaanderen, overeenkomstig de gegevens van zijn whereabouts en de onafhankelijke controlebevoegdheid van zijn internationale sportfederatie. Elke verwijzing naar het Vlaams antidopingbeleid is in dit geval dus niet relevant.'

'Als er in de berichtgeving of op sociale media al dan niet spreekwoordelijk zou gewezen zijn op de aanwezigheid van het dopingbusje dat buiten het Kursaal geparkeerd stond, dan was dat in elk geval niet de in het sportmilieu gekende dopingbus van NADO Vlaanderen,' besluit het persbericht.